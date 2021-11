Abbattuto (di nuovo) il palo del semaforo pedonale alla Mornera a Sciarè

È durata due mesi scarsi, la “tregua” al semaforo della Mornera a Sciarè, in via Pier Capponi. Tanto è passato tra il penultimo incidente e l’ultimo, quello avvenuto mercoledì 17 novembre a metà giornata.

I risultati dell’ultimo incidente sono ancora visibili: il robusto palo giace piegato a bordo strada, giusto accanto alle strisce pedonali.

L’incidente di mercoledì per fortuna non ha avuto conseguenze gravi dal punto di vista delle persone, il disagio ha riguardato solo il traffico (e il danno al patrimonio comune).

Resta comunque un punto critico, l’attraversamento pedonale: per i pedoni e anche per le auto, in corrispondenza di una intersezione su un asse molto frequentato e in cui spesso si tentano anche manovre un po’ azzardate, per svolte vietate o per tentativo di “bruciare” il semaforo. L’ultimo incidente mortale risale al 2017, un ciclista travolto all’incrocio.