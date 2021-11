Studenti medi in presidio in piazza Monte Grappa a Varese

Erano poco meno di cento gli studenti in presidio in piazza Monte Grappa a Varese, per l’iniziativa nazionale organizzata dalle associazioni degli studenti medi.

Delegazioni di ragazzi da tutta la provincia hanno manifestato intorno alla fontana: tra gli interventi studenti di Gallarate, Busto Arsizio e – ovviamente – anche di Varese.

Dietro di loro uno striscione che portava scritto “Zero soldi, zero fatti, zero futuro”: per sottolineare il sostanziale disinteresse della politica nei confronti delle giovani generazioni.

Il presidio è durato circa un’ora e mezza.