Gli studenti protestano in piazza a Varese

(foto di repertorio)

Il 19 novembre il sindacato Studentesco Rete degli Studenti Medi scende in piazza in tutta Italia per chiedere di investire sulle giovani generazioni: una protesta che coinvolgerà anche Varese, dove si terrà un presidio in piazza monte Grappa alle 15.

«Siamo stanchi dell’insufficiente ascolto che viene dato alla rappresentanza studentesca di ogni grado – spiegano in una nota – Siamo stanchi che non ci sia alcuna volontà di investire in una reale Riforma della Scuola».

I giovani chiedono «Di intervenire sull’edilizia scolastica, affinché non ci troviamo più nella condizione di studiare in scuole nelle quali la temperatura è inferiore a quella consentita per lo svolgimento delle lezioni o in aule nelle quali non è garantita la sicurezza a causa dei crolli o del sovraffollamento», ma anche: «di investire sull’assistenza psicologica gratuita in tutte le scuole: la pandemia ha lasciato chiari segni sulla salute mentale della popolazione studentesca, facendo aumentare le richieste di un confronto con uno specialista. Una scuola che abbia a cuore la crescita degli studenti, inoltre, non può voltarsi dall’altra parte davanti all’aumento della dispersione scolastica che è stato registrato su tutta la superficie del Paese».

«Ci mobilitiamo perché ad oggi la legge di bilancio non investe sulla scuola e su di noi. Ci mobilitiamo perché dopo il diploma molti di noi non cadano nel lavoro precario e sottopagato – conclude la nota – Scendiamo in piazza perché tutto questo ci riguarda, anche alla luce delle numerose segnalazioni e proteste svolte sul territorio, alle quali ci siamo uniti affiancando i rappresentanti, che ribadiremo anche in questa manifestazione».