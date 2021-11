Torna il Gospel in presenza con il Greensleeves Choir

Si chiama “The Sound of Christmas” ed è il tour natalizio del Greensleeves Gospel Choir. Dieci date in provincia di Varese per riportare il gospel tra la gente, con sonorità capaci di emozionare e di arrivare direttamente al cuore di chi ascolta.

Il primo evento è stato sabato 27 novembre alle ore 15:30 ad Arcisate, all’interno della manifestazione “Magia di Natale”, in una magica atmosfera natalizia che avvolgerà le strade del paese con luci, suoni, colori e profumi.

Ecco tutte le date di “The Sound of Christmas”:

Sabato 27 novembre, ore 15.30 – Mercatini di Natale ad Arcisate

Sabato 4 dicembre, ore 18.00 – Chiesa Parrocchiale, Varano Borghi

Sabato 4 dicembre, ore 21.00 – Chiesa di Albusciago, Sumirago

Domenica 5 dicembre, ore 15.30 – Piazza S. Ambrogio, Porto Ceresio

Mercoledì 8 dicembre, ore 15.30 – Piazza della Chiesa, Vedano Olona

Mercoledì 8 dicembre, ore 21.00 – Struttura Parco Berrini, Ternate

Sabato 18 dicembre, ore 21.00 – Chiesa Parrocchiale, Besano (VA)

Martedì 21 dicembre, ore 21.00 – Società Umanitaria, Salone degli affreschi, Milano

Martedì 28 dicembre, ore 20.30 – Basilica di San Vittore, Varese

Mercoledì 5 gennaio, ore 20.30 – Induno Olona

Dirige il M° Fausto Caravati

Qui le info.