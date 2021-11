Tre escursioni in compagnia del Cai Luino

Si parte con domenica 7 novembre e la proposta di fare un’escursione in Valle Maggia, uno dei più bei borghi del Canton Ticino dove l’architettura montana delle case, la vite ed i terrazzamenti sono elementi che impreziosiscono il piccolo comune. Giovedì 11 novembre, invece, in occasione della tradizionale Festa di S. Martino il CAI in collaborazione con il Gruppo Senior del CAI Varese, propone una escursioni per raggiungere Monteviasco. Una passeggiata molto suggestiva tra faggete dai colori autunnali, antichi alpeggi e scorci sul selvaggio torrente Viascola. In ultimo, la proposta per venerdì 12 novembre, è quella di raggiungere S. Agata, una frazione del comune di Cannobio, situata a 470 m. La sua fondazione è antica quanto quella di Cannobio e risale alla colonizzazione di Roma Imperiale dove ai tempi i residenti si occupavano della pastorizia e dell’agricoltura montana.

Viene anche chiamata “Il balcone sul lago”. Data la sua posizione elevata offre una splendida veduta del paese di Cannobio, del lago Maggiore e del Canton Ticino con le sue montagne.

Programma per domenica 7 novembre:

Tempo complessivo escursione ore 4,00/4,30 – Difficoltà E – Dislivello 551m

Accompagnatori Gianni 3387768131– Adriano 3497661130 – Enrico 3280676742

Ore 7.20 ritrovo al posteggio Ponte di Piero

Ore 7.30 inizio escursione: Ponte di Piero – Monteviasco- Polusa – Cortetti – Viasco – – Curiglia

Si richiedono: calzature e abbigliamento adeguato, pranzo al sacco, bastoncini per camminare. L’escursione è gratuita con condivisione spese auto

Per iscriversi: Le richieste di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it, da martedì 2 novembre a martedì 9 novembre, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione

Programma per giovedì 11 novembre:

Tempo h6.30 – Dislivello 1200m – Difficoltà E

Accompagnatori Giancarlo 3407151961 – Rosaria

Ore 7:15 ritrovo a Luino posteggio porto nuovo (bar Faro)

Ore 7:20 partenza

Percorso Stradale: Luino-Zenna-direz. Locarno seguire Valle Maggia fino a Maggia- Serve bollino autostrada per transito dalla galleria Morettina

Descrizione itinerario escursione: – Maggia/ S.Maria della Pioda/Sciresa/Cap.da Sc’opòo/Aiarlo dentro/Còsta di Pèpa – ritorno stesso percorso

Si richiede: documento valido per l’espatrio, abbigliamento e calzature adeguate, pranzo al sacco. L’escursione è gratuita con condivisione spese auto

Per iscriversi: Le richieste di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it, da lunedì 01 novembre ore 9 a mercoledì 3 novembre ore 18, per soci CAI Luino e di altre sezioni da giovedì 4 novembre ore 9 a venerdì 05 novembre ore 18, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione

Programma per venerdì 12 novembre:

Tempo h 2.30 – Dislivello 257m – Difficoltà E

Accompagnatori – Gianni 3387768131 – Terio 3392892405

Ore 9:00 ritrovo presso stazione Lago Maggiore di Luino

Ore 9:25 partenza

Ore 15:30 ritorno

Si richiede: l’acquisto biglietto individuale, pranzo al sacco, abbigliamento e calzature adeguate

Per iscriversi: La richiesta di iscrizione all’escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it, da lunedì 8 novembre ore 9 a martedì 9 novembre ore 18 , solo per Soci CAI Luino e di altre sezioni da mercoledì 10 novembre ore 9 a giovedì 11 novembre ore 18 anche, la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione.

In caso di rinuncia alla partecipazione ad una delle tre escursioni illustrate, si prega di avvisare tempestivamente con email a cailuino@cailuino.it in modo da favorire i soci messi in lista; oppure qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti degli accompagnatori sopra citati, in base all’escursione a cui dovevate partecipare. In caso di meteo avverso le escursioni verranno annullate