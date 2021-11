Tre modi per risparmiare sui costi di spedizione di merci o beni personali

aSpedire pacchi di qualsiasi peso o grandezza non è più un problema ai nostri giorni dato che ormai le aziende specializzate in spedizioni offrono tantissimi servizi per ogni esigenza.

Riceviamo pacchi quotidianamente e con l’avvio dei marketplace di vendita dell’usato questi servizi continuano a crescere anche per gli scambi tra privati.

Proprio per questo, magari, sarai interessato a scoprire come risparmiare sulle spedizioni, soprattutto se stai avviando una nuova attività o un piccolo business. Vediamo i nostri tre consigli.

Utilizza un comparatore di spedizioni

Il primo suggerimento che possiamo darti è quello di non dare per scontato un mercato in continua espansione sul quale le aziende specializzate in logistica e spedizioni offrono servizi ultra-rapidi al miglior prezzo.

Prima di completare la spedizione ti suggeriamo di consultare un comparatore spedizioni grazie al quale puoi individuare il miglior corriere e l’offerta più conveniente del momento.

Grazie a questo genere di servizi hai anche l’occasione di scoprire nuove realtà che non conoscevi e di consultare con calma tutte le condizioni di trasporto e imballaggio.

Peso complessivo comprensivo di materiali da imballaggio

Un altro buon consiglio è quello di non tirare ad indovinare il peso dei pacchi. Piuttosto procurati una buona bilancia e determina sempre il peso preciso di ogni pacchetto da spedire perché è proprio quello il fattore che più tra tutti influenza il prezzo.

Il peso e le condizioni di imballaggio sono sempre espressi molto chiaramente tra le proposte delle ditte di spedizioni per cui non ignorarle perché potresti essere sottoposto ad addebiti e supplementi qualora non dovessi rispettarle.

Assicurare il pacco o no?

Inoltre ti suggeriamo di assicurare il pacco o l’involucro chiudendolo ermeticamente e indicando con un’etichetta se il contenuto è fragile. Indica sempre anche se il pacco non è impilabile ma, in questo caso, potresti dover pagare di più per la spedizione.

Se vuoi risparmiare imballa il tuo bene con materiale anti-urto e proteggi al meglio il contenuto della confezione per evitare danni imprevisti. Chiaramente anche i materiali di spedizione hanno un loro peso specifico per cui la bilancia dovrai utilizzarla sempre a imballaggio ultimato.

Infine per evitare smarrimenti e imprevisti sulla tua merce assicurati di disporre l’etichetta ben visibile e protetta da una pellicola in plastica. In questo modo sole e umidità non scoloriranno le informazioni di spedizioni e l’etichetta resterà sempre lì dove l’hai lasciata.

Considera anche che le aziende di spedizione offrono pacchetti assicurativi, grazie ai quali puoi tutelare il bene spedito da smarrimenti, problemi di spedizione o danneggiamenti.

Beni preziosi e rischio di smarrimento

L’assicurazione è spesso inclusa con i pacchi prioritari ma è inutile per i beni il cui valore è inferiore a 45 euro o per quelli che non hanno alcun legame affettivo importante. Considera che se imballerai bene il pacco e ti affiderai a aziende specializzate le possibilità che questo possa essere smarrito sono minime.

Il rischio c’è ma è talmente basso che per beni di poco conto è decisamente trascurabile. Al contrario per i beni di un certo valore l’assicurazione è il miglior modo per tutelarti.