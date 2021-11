Un cerbiatto a spasso per Casciago

Un incontro speciale, che solo in un posto speciale come Casciago può essere possibile. Lo ha fatto (e immortalato con alcune foro postate sul gruppo Facebook “Sei di Casciago se…”) Simone Devardo, casciaghese, sorpreso dall’incontro con un piccolo cerbiatto in via Anadiga, la strada che dalla strada statale porta alla parte bassa del paese.

Le foto, scattate dopo aver fermato la macchina per non spaventare l’animale, hanno riscosso un grande successo sui social.

Un incontro senza dubbio particolare, anche se chi conosce questa zona alle porte di Varese sa che pochi chilometri più in là, già in territorio varesino, ci sono intere famiglie di daini e cerbiatti ospitati all’interno dell’Azienda Agricola La Motta, vera e propria attrazione imperdibile per chi passa da Morosolo da o per Calcinate del Pesce.