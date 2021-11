Un concerto a Gavirate per rivendicare i diritti dei bambini

Sabato 20 novembre in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

La data coincide con il giorno cui l’Assemblea generale ONU adottò la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, nel 1959, e la Convenzione sui diritti del fanciullo, nel 1989.

Per questa occasione, sabato 20 novembre alle ore 17.00 , l’Associazione Culturale Valcuvia, con il sostegno del Lions Club Gavirate, organizza, presso l’Auditorium di Gavirate, un evento che vedrà protagonisti i ragazzi e i bambini dei Baby, Piccolo e Junior Coro Valcuvia diretti da Margherita Gianola.

Il concerto dal significativo titolo “Ho il diritto di crescere felice” racconta i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con le parole recitate e cantate dagli stessi bambini e ragazzi dei cori della Valcuvia, che introdurranno con la vivacità e la freschezza proprie della loro età argomenti importanti come quelli sanciti dalla Convenzione dell’Onu del 1989.

Tramite questo spettacolo musicale, si vuole porre l’attenzione di tutti sull’importanza dei diritti dei bambini, che non sempre, anche nella nostra società, sono garantiti. A livello pratico, verrà sostenuto con un’offerta libera un progetto che la Fondazione Centro per la Famiglia “La Casa di Varese” sta attuando per garantire i diritti dei bambini della nostra zona.

L’ingresso è libero (con green pass) fino ad esaurimento dei 400 posti disponibili.

Per informazioni: @associazioneculturalevalcuvia