Il Varese cerca continuità nella tana del Derthona 

Ritrovata la vittoria, il Varese non vuole fermarsi ma davanti a sé ha una delle trasferte più complicate della stagione: domenica 7 novembre (ore 14.30 il fischio d’inizio) i biancorossi saranno impegnati allo stadio “Coppi” di Tortona contro il Derthona, che occupa i piani alti della classifica e ferito dall’ultima sconfitta rimediata immeritatamente a Saluzzo.

Mister Ezio Rossi vuole prendere i giusti spunti dal successo contro il Ligorna: «La vittoria di domenica è importante se riusciamo a dare continuità. Ci deve dare convinzione, stimoli e fiducia ma bisogna proseguire, anche perché qualche punto dobbiamo andare a recuperarcelo contro formazioni che sono davanti a noi in classifica. Prendiamo le cose positive, soprattutto l’atteggiamento caratteriale. La voglia di fare risultato, per me esagerato perché il Ligorna è stata finora l’unica squadra che è venuta a Varese per fare la partita e non meritava di perdere per atteggiamento, è stata determinante».

«Il Derthona – analizza mister Rossi -, per le caratteristiche dei suoi giocatori offensivi, ti aspetta e poi riparte in velocità. Poi però è anche capace di fare la partita, non è terza per caso e ha giocatori di livello. Vive molto sugli inserimento delle mezzali e sugli spunti degli attaccanti. Noi però dobbiamo essere quelli di domenica e non dobbiamo avere paura del Derthona, così come non abbiamo avuto paura del Novara».

Riguardo alla formazione di va verso una conferma dell’undici che ha ottenuto i tre punti al “Franco Ossola” una settimana fa, anche se D’Orazio e Di Renzo hanno avuto dei problemini in settimana.

DIRETTAVN – La gara su VareseNews è già iniziata (guarda qui). Potrete commentare in tempo reale l’andamento del match e interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.

SERIE D GIRONE A X GIORNATA

Sabato 6 novembre ore 15.00: Casale – Fossano; Sestri Levante – Borgosesia.

Domenica 7 novembre: Bra – Asti; Caronnese – Lavagnese; Derthona – Varese; Ligorna – Imperia; Pdhae – Saluzzo; Rg Ticino – Chieri; Sanremese – Novara; Vado – Gozzano.

CLASSIFICA: Chieri 22; Novara 19; Casale, Derthona 17; Gozzano 14; Bra, Varese, Borgosesia, Sanremese 13; Pdhae 12; Vado, Imperia 11; Lavagnese 10; Asti 9; Caronnese, Ligorna, Sestri Levante 8; Saluzzo 6; Rg Ticino, Fossano 5.