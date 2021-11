Varese resta la provincia lombarda con il tasso maggiore di contagio. In una settimana 1250 nuovi positivi

Varese rimane la provincia lombarda con il più alto tasso dei contagi. I dati forniti da Ats Insubria indicano un’incidenza di 140 positivi ogni 100.000 abitanti contro la media regionale di 118.

1250 NUOVI POSITIVI NELL’ULTIMA SETTIMANA

I tamponi effettuati negli ultimi sette giorni sono stati 58.731 con un tasso di positività del 3,4%. Rispetto a settimana scorsa c’è stato un incremento del 25% di nuovi positivi passati da 1000 agli attuali 1250. L’accelerata è iniziata il 18 novembre scorso quando la curva si è impennata all’improvviso.

L’ASST SETTE LAGHI E’ PRONTA A RIAPRIRE UNA TERAPIA INTENSIVA

Negli ospedali del territorio la situazione è ancora sotto controllo, ma i piani di riorganizzazione sono in atto: l’Asst Sette Laghi è pronta a riaprire una terapia intensiva a pazienti gravi provenienti da tutta la Regione. Nei piani, si attiveranno progressivamente i letti a due a due, per permettere il più possibile il ritmo di attività delle sale operatorie, impegnate a recuperare l’attività rimasta sospesa durante i mesi di chiusura per la pandemia.

Il confronto con lo scorso anno rimane decisamente confortante: il 18 novembre 2020 la Sette Laghi raggiunse il picco di ricoverati covid con 653 pazienti, un aumento che era iniziato il 12 ottobre e che aveva portato la nostra provincia a essere tra quelle più colpite d’Italia. Oggi, in corsia sono poco più di 50 i degenti per Covid e nessuno in terapia intensiva.

SOMMA, GALLARATE E LAVENO I DISTRETTI CON LA MAGGIOR INCIDENZA

(Dati Ats Insubria)

Nell’ultima settimana, nel distretto che fa capo all’Asst Sette Laghi, il virus si è diffuso di più nel distretto di Laveno che ha raggiunto il picco d’incidenza di 180 casi, seguito da quello di Luino con 153 casi. In questo momento è quello di Varese il distretto che si conta la minor incidenza (111).

Leggermente peggiore è l’andamento virale nel sud del territorio. Tra i distretti gestiti dall’Asst Valle Olona, è quello di Somma che registra il picco di incidenza ( 219 casi ogni 100.000 abitanti), seguito da Gallarate ( 192), Busto/Castellanza con 135 casi e Saronno con 122.

LA FASCIA DI ETA’ CON PIU’ CASI E’ QUELLA 25/49 ANNI

L’età dei nuovi positivi dal 21 novembre scorso conferma il più alto coinvolgimento della popolazione tra i 25 e i 49 anni ( 251 casi) seguita dai bambini al di sotto dei 12 anni (180) e dalla fascia 50/64 anni ( 167). Tornano sotto i 100 casi rilevati gli over75enni .