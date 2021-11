Via libera al Super Green Pass, entra in vigore dal 6 dicembre

Green pass rafforzato durante il periodo di Natale, estensione dell’obbligo vaccinale ad alcune categorie di lavoratori e per l’accesso ad alcuni luoghi pubblico, tra cui i trasporti. Richiamo delle terza dose anche dai 18 anni in su, a partire dal primo dicembre.

Sono queste alcune delle misure previste dal decreto approvato dal Consiglio dei ministri e illustrate durante la conferenza di mercoledì 24 novembre.

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi durante l’attesa conferenza stampa di mercoledì 24 novembre ha spiegato: «Abbiamo preso degli importanti provvedimenti in tema di controllo della pandemia. Al momento la situazione in Italia è sotto controllo, una delle migliori in Europa e questo grazie all’importante campagna vaccinale. Ringrazio tutti gli italiani che hanno aderito con numeri notevoli e coloro che stanno aderendo alla terza dose. Ora però, occorre chiedersi come evitare eventuali rischi, soprattutto con la stagione fredda alle porte e l’esempio di molti Paesi europei, vicini a noi, dove la situazione non è facile. L’Italia, al momento, si trova in un situazione di lieve e costante peggioramento ed è necessario intervenire per evitare chiusure e tornare ai tempi del passato». E anticipa: «Per questo abbiamo deciso di anticipare la terza dose a cinque mesi e non più a sei».

E spiega lo spirito con cui sono stati presi i provvedimenti: «Vogliamo prevenire per conservare. Dobbiamo evitare i periodi difficili che abbiamo già vissuto, l’economia sta tornando a crescere ed è tornata la socialità. Vogliamo conservare questa normalità».

Ad illustrare le misure del nuovo provvedimento è stato il ministro della Salute Roberto Speranza che spiega: «Ci siamo mossi su quattro temi fondamentali. Il primo è l’estensione dell’obbligo vaccinale, al momento vigente per il personale sanitario e per gli operatori sanitari delle Rsa, anche a tutti coloro che lavorano nelle strutture. Inoltre, l’obbligo verrà esteso ad altre categorie: alle forze dell’ordine e ai militari e a tutto il personale scolastico. questo riguarderà anche la terza dose o il richiamo per chi ha fatto il vaccino ad un sola dose.

Il secondo ambito di intervento è l’estensione dell’utilizzo del Green Pass ad una serie di luoghi: agli alberghi, al trasporto ferroviario ragionale e interregionale, al trasporto pubblico locale, agli spogliatoi di tutte le attività sportive. Il Green pass non avrà più validità di 12 mesi ma di 9 mesi, questo è stato deciso sulla base della capacità della tenuta del vaccino. Il terzo punto riguarda come ottenere il Green Pass. Oggi viene dato con la vaccinazione, con la guarigione e con un tampone negativo antigenico o molecolere. Per una fase temporale, quella tra il 6 dicembre e il 15 gennaio, introduciamo un Green pass rafforzato che si ottiene solo con la vaccinazione o per coloro che sono guariti. Questo già in zona bianca, in caso di cambio di colore delle regione eviteremo le restrizioni per le persone vaccinate. Il quarto ambito di intervento è quello dei controlli del Green Pass per i quali prevediamo ulteriori controlli pianificati con i Comitati di sicurezza dell’ordine pubblico».

Il ministro Speranza, conclude: «Da oggi è possibile avere il richiamo per la terza dose a cinque mesi dall’ultima. Dal primo dicembre sarà possibile prenotare la dose di richiamo dai 18 anni in su».

A concludere la conferenza stampa è stata il ministro Mariastella Gelmini che ha sottolineato la collaborazione dei presidenti delle Regioni, i sindaci e i presidenti delle Regioni, favorevoli, per la maggior parte alle nuove misure.