Viaggiare a Natale: come risparmiare da Malpensa

Dove vorresti andare a Natale o Capodanno: New York, Parigi, Rovaniemi, oppure Maldive? Se hai intenzione di partire dall’aeroporto milanese di Malpensa, le destinazioni possibili sono davvero tante. Certo, non tutte sono amiche del portafoglio.

Ma con qualche accortezza, anche le mete più lontane possono essere raggiungibili in un periodo notoriamente più costoso come le festività natalizie.

Vediamo insieme quali sono le mosse per risparmiare, e quali sono le mete più ambite per chi vola da Malpensa questo Natale.

Prenota subito le date migliori

Il Natale è praticamente alle porte, perciò è indispensabile mettersi subito subito alla ricerca del viaggio da fare nel periodo vacanziero. Ma come scegliere le date?

Partiamo dal presupposto che con le compagnie aeree low cost che volano da Milano Malpensa è possibile viaggiare a prezzi contenuti persino a ridosso dei giorni festivi.

In ogni caso, vale la pena verificare se c’è modo di risparmiare qualcosa di più.

Per esempio, se i voli per Natale o Capodanno sono troppo costosi, sfrutta i giorni tra il 2 e il 6 gennaio per viaggiare. In Italia è ancora festa, ma in altri Paesi no, quindi il prezzo dei voli si normalizza.

Seleziona la destinazione con cura

Ovviamente anche la destinazione fa la differenza in termini di prezzo. Per questo, se viaggi con un occhio al risparmio, ti conviene scegliere una meta meno gettonata perché le tariffe sono generalmente inferiori.

Oppure, si possono scegliere le isole italiane ed europee che generalmente sono meta del turismo di massa nei mesi estivi, e che in inverno vengono (erroneamente) accantonate.

In queste mete nei periodi meno turistici è facile anche trovare interessanti promozioni per dormire in hotel, anche a quattro o cinque stelle.

Ecco perché vale la pena tenere sott’occhio i comparatori di prezzi e, possibilmente, iscriversi anche alla newsletter per ricevere le offerte a tempo limitato.

Prenota in anticipo anche i servizi accessori

I comparatori di prezzi sono ottimi anche per ricercare servizi aggiuntivi a basso costo. Parliamo per esempio dei tour, degli eventi, dei pacchetti cena più spettacolo, ma anche dei trasporti o necessità correlate.

Anche questi servizi vanno prenotati immediatamente, prima che i prezzi inizino a lievitare man mano che la disponibilità si esaurisce.

Tra i servizi che esauriscono più rapidamente nel periodo delle feste ci sono i parcheggi agli aeroporti. Ma andando su Vologio Malpensa aeroporto si può facilmente trovare un’area di sosta a prezzi convenienti, disponibile e con comodi servizi accessori.

Le destinazioni (ancora) economiche partendo da Milano

Facendo un giro nel web, si trovano facilmente destinazioni a basso costo partendo dall’aerostazione Milano Malpensa.

Immaginando di partire per l’intero periodo natalizio – e quindi quando i voli dovrebbero essere idealmente più cari – si scopre che si può girare letteralmente l’Europa con un budget davvero ridotto.

Qualche esempio? Voli andata e ritorno a partire da € 30 e sotto i € 100 € per Bruxelles, Londra, Vienna, Parigi, Marsiglia, Dublino, più bellissime destinazioni Italiane tra sud e isole.

Addirittura si può passare il Natale… nel Paese di Babbo Natale, Rovaniemi con voli da Malpensa! Costo del volo per la città della Finlandia capitale della Lapponia: a partire da € 160 a persona,

Sotto i € 200 si può volare per il Portogallo, Israele, Marocco. La New York natalizia che tutti abbiamo amato grazie al cinema è raggiungibile per soli € 700. Qualcosa di più esotico? Abu Dhabi e Dubai a partire da € 800, sempre andata e ritorno.

Non dimenticare la sicurezza

Ultimo appunto, ma non per importanza: la sicurezza! Per scegliere la migliore destinazione di questo viaggio di Natale 2021 è sempre bene consultare il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Esteri.

Lì sono riportate tutte le indicazioni per spostarsi fuori dall’Italia seguendo le misure di contrasto all’espansione del contagio del Covid-19.

Dopo questi consigli, allora, non resta che mettere in moto la macchina organizzativa e prenotare immediatamente il viaggio di Natale, o Capodanno, oppure nei primi giorni di Gennaio.