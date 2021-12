Come acquistare Dogecoin in Italia

Come acquistare Dogecoin online

Dato che Dogecoin è una criptovaluta, puoi investire! Proprio come tante altre criptovalute, non è molto complicato iniziare. Infatti, ci sono vari modi per acquistare Dogecoin al giorno d’oggi. Questi possono includere wallet, piattaforme di scambio, e il metodo che consigliamo – i broker. Tutte queste piattaforme sono altamente accessibili e, ovviamente, tutte permettono agli utenti di investire in Dogecoin.

In questa pagina parleremo di come iniziare su queste piattaforme. Inoltre, parleremo dei vantaggi, potenziali ostacoli, e se si debba considerare Dogecoin come un investimento al giorno d’oggi. Parleremo di tutto questo qui sotto, perciò perché non iniziamo?

Dove acquistare Dogecoin?

Come descritto sopra, il metodo migliore per investire in Dogecoin è tramite i conti di intermediazione. E fra tutti i conti di intermediazione esistenti, ce ne sono due che rubano la scena:

eToro – visita ora

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Negli ultimi anni, eToro è davvero diventato estremamente famoso in termini di investimenti. È diventata una delle piattaforme di intermediazione più affidabili, sicure, e diversificate al mondo. Ovviamente, per quanto riguarda la diversità, eToro si è espanso per integrare la copertura di Dogecoin. Una volta che avrai configurato il tuo account con eToro, potrai iniziare ad acquistare Dogecoin quasi istantaneamente. Migliaia di persone già lo fanno quotidianamente, e puoi diventare uno di loro in pochi minuti.

Pro

Aggiornamenti di prezzo in tempo reale

Il trading non comporta alcuna commissione

Licenza FCA

Contro

Devi investire almeno 25 $ (o l’equivalente in GBP) per iniziare

Investimento in criptovaluta ancora piuttosto nuovo nella piattaforma

>>> Acquista Dogecoin ora con eToro qui <<<

L’investimento in asset di criptovaluta non è regolamentato nella maggior parte dei paesi UE e nel Regno Unito. Nessuna protezione per il consumatore. Il tuo capitale è a rischio. Il trading di criptovaluta CFD non è disponibile per clienti che risiedono nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore. Devi considerare se puoi permetterti di affrontare l’elevato rischio di perdere i tuoi fondi.

Qual è la differenza fra acquistare e fare trading di Dogecoin?

Anche se spesso sentirai le persone parlare di ‘investire’ quando si parla di Dogecoin, non è proprio così semplice. Investire può riguardare varie attività e azioni, e questo include una differenza netta fra acquistare e fare trading della moneta. È fondamentale che anche tu capisca questa differenza per diventare un investitore informato, che è il motivo per cui abbiamo evidenziato qui alcune chiare differenze fra le due:

Acquistare

Acquistare fisicamente la moneta con l’intenzione di fare holding

Non ha la stessa urgenza del trading

La volatilità a breve termine diventa un problema meno importante

Quando si parla di acquistare Dogecoin, intendiamo esplicitamente un acquisto di una certa quantità di moneta. Per esempio, potresti andare su eToro e acquistare 1.000 Dogecoin al prezzo di un determinato giorno.. Quando effettui un acquisto, è molto probabile che tu abbia in mente di fare holding del tuo Dogecoin per un lasso di tempo ragionevole. Generalmente, inoltre, non acquisterai nemmeno il tuo Dogecoin tramite alcun prodotto specificato. È un semplicissimo acquisto e detenzione della moneta.

>>> Inizia ad acquistare Dogecoin qui <<<

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Trading

Vari modi di ottenere Dogecoin (spread, CFD, ecc.)

Trading attivo della moneta – più attenzione necessaria sulle tempistiche e la volatilità del mercato.

Commissioni e prezzi in tempo reale estremamente importanti

Fare trading significa essenzialmente che stai acquistando e vendendo la moneta con l’intenzione di ottenere un profitto. Questo viene fatto in modo professionale da molti investitori, ed è molto più specializzato rispetto al semplice acquisto di Dogecoin. Come puoi vedere, dato che il prezzo di Dogecoin può fluttuare in modo piuttosto considerevole, le tempistiche di mercato diventano critiche. Quando si fa trading, molti investitori tengono anche d’occhio i modelli dei grafici e cercano di predire il prezzo futuro, solitamente a breve termine.

Il trading comporta molte transazioni in un breve periodo di tempo, contrariamente al semplice acquisto di Dogecoin.

Come acquistare Dogecoin online?

Se vuoi iniziare ad acquistare Dogecoin, fintanto che hai accesso a Internet, che ovviamente hai – puoi entrare in scena in pochi minuti. Configurare un account con la piattaforma consigliata è il tuo primo scalo, ed ecco come puoi fare:

Decidi quale broker vuoi usare – consigliamo eToro! Completa il processo di registrazione e verifica il tuo account Deposita fondi tramite il tuo metodo di pagamento preferito Scegli il tuo metodo di acquisto preferito: acquisto standard, trading, EFT, CFD, ecc. Esegui la tua transazione

Segui questi passaggi e sarai pronto per fare il tuo primo acquisto di Dogecoin. E per assicurarti di acquistare in una delle migliori piattaforme, assicurati di visitare eToro qui per iniziare.

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Come fare trading di Dogecoin?

Per essere un po’ più professionali, c’è sempre l’opzione di fare trading di Dogecoin. Questo è una strada da considerare se hai un po’ di esperienza, sei aperto ai naturali rischi del mercato, e hai un po’ di tempo a disposizione. Ecco di cosa hai bisogno per eseguire il tuo primo trade di Dogecoin:

Scegli un broker appropriato – consigliamo eToro! Apri il tuo conto di intermediazione – fornisci la tua carta di identità, configura i dettagli di accesso, accetta i termini Decidi il prodotto su cui vuoi fare trading – standard, CFD, ETF, ecc. Finanzia il tuo account per coprire i costi del trading di Dogecoin Fai trading

Ci sono molti prodotti aperti ai trader di Dogecoin che vogliono esposizione a questo asset. Perciò, basta semplicemente aprire il tuo conto di intermediazione con eToro, depositare i tuoi fondi e sei pronto ad iniziare!

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore



Quali sono i diversi modi per pagare Dogecoin?

Ora andremo un più nello specifico su come fare il tuo primo investimento in Dogecoin. Fortunatamente, eToro supporta una vasta gamma di opzioni di pagamento! Ma naturalmente, i metodi variano a seconda della posizione geografica. Ecco una panoramica dei metodi di pagamento supportati per la maggior parte delle giurisdizioni:

Bitcoin

Questo è più per il trading piuttosto che per il semplice acquisto di Dogecoin. In pratica, grazie alle piattaforme di scambio, potrai acquistare Bitcoin tramite una vasta gamma di opzioni di pagamento (come elencato di seguito). Questo poi apre il mercato BTC/DOGE e, come indicato, potrai poi acquistare Dogecoin con i tuoi Bitcoin. Se questo sembra confusionario all’inizio, non preoccuparti. Questo metodo richiede semplicemente la conversione dei tuoi Bitcoin in Dogecoin eseguendo un’azione di trading.

Ethereum

Se Bitcoin è la criptovaluta più grande dell’industria, Ethereum occupa la seconda posizione. E se stai facendo trading di Dogecoin su questa piattaforma di scambio, potresti vedere l’accoppiata ETH/DOGE. Proprio come abbiamo descritto Bitcoin in precedenza, questo metodo richiede un acquisto iniziale di Ethereum prima di poter fare trading con Dogecoin. Dato che Ethereum ha un valore molto più basso di Bitcoin, i numeri coinvolti per gli scambi di Dogecoin con questa coppia saranno piuttosto diversi rispetto a Bitcoin.

Valuta Fiat

Acquistare Dogecoin con una valuta Fiat è di gran lunga il metodo di pagamento più popolare fra i trader attivi. Ovviamente, questo include le valute come USD, GBP, EUR, e molto altro. Prima di acquistare Dogecoin, dovrai però finanziare il tuo conto online usando valuta Fiat. Ecco alcuni de metodi attualmente supportati per farlo:

Carta di debito/credito

La cosa bella di scegliere questi metodi è che probabilmente li hai già a tua disposizione. Quasi tutti abbiamo una carta di debito, e la stragrande maggioranza ha anche una carta di credito. Le piattaforme di intermediazione come eToro accettano questi metodi, e la maggior parte delle transazioni eseguite tramite questi metodi vengono elaborate in modo istantaneo. L’unico lato negativo è che il valore di transazione massimo tende ad essere più basso rispetto ad altri metodi.

Bonifico bancario

Finanziare un conto tramite bonifico bancario è uno dei metodi più sicuri in circolazione. Questo perché qualsiasi transazione deve essere manualmente approvata ed eseguita. Ovviamente, questo rimuove la preoccupazione di possibili intercettazioni di dati sensibili. Tuttavia, seppure l’elemento di sicurezza dei bonifici bancari sia fantastico, possono impiegare molto tempo ad arrivare!

PayPal

PayPal è un wallet digitale incredibilmente popolare disponibile in varie giurisdizioni. Configurare un account PayPal richiede pochi minuti, e la maggior parte delle piattaforme che offrono esposizione a Dogecoin accettano PayPal. Queste transazioni sono estremamente sicure, sono monitorate da un team di individuazione di frodi attivo 24 ore su 24, e sono estremamente veloci. Un potenziale ostacolo di PayPal, tuttavia, è che i prelievi e certe conversioni di valuta possono risultare in commissioni indesiderate.

E-wallet (Neteller/Skrill)

Sebbene PayPal sia stato praticamente il primo e-wallet ad emergere, ne sono apparsi altri come Skrill e Neteller negli ultimi anni. E proprio come PayPal, questi sono wallet digitali di terze parti che offrono livelli di sicurezza aggiuntivi quando si acquista Dogecoin. Nessun dato finanziario privato viene condiviso quando si effettuano transazioni con questi e-wallet, e raramente sono presenti commissioni!

Anche il limite massimo è solitamente più alto con Skrill e Neteller, che è perfetto se vuoi investire pesantemente su Dogecoin.

>>> eToro accetta tutte queste forme di pagamento <<<

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Cosa considerare quando si acquista Dogecoin

Anche se acquistare è chiaramente un investimento disponibile per molte persone al giorno d’oggi, è importante prendere in considerazione tutti i suoi aspetti. Questi vanno oltre a dove acquistare Dogecoin, come acquistare, e se vuoi acquistare o fare trading di questo asset. Ecco dunque alcune considerazioni aggiuntive:

Commissioni di deposito

Alcune piattaforme addebiteranno dei canoni per finanziare il tuo account, e questo prima di acquistare Dogecoin! Ovviamente, nessuno vuole che vengano addebitate commissioni non necessarie, perciò assicurati di scegliere un broker con zero commissioni di deposito.

Commissioni di trading

Ogni volta che fai trading di Dogecoin, in alcuni casi, la piattaforma che scegli prenderà una piccola parte. Questa è solo una parte del gioco del trading, fino a che non sono apparse piattaforme senza commissioni come eToro.

Volatilità

La volatilità è inevitabile quando si parla di investimenti, e la criptovaluta è praticamente la classe di asset più volatile. Includiamo anche Dogecoin, e anche se si verificano grandi gonfiature di prezzo, sono comuni anche grandi correzioni.

Normative

Dogecoin può essere acquistato su molte piattaforme diverse, ma non tutte! Dunque, presumendo che tu voglia acquistare Dogecoin, devi scegliere una piattaforma che elenchi realmente questo asset. Tuttavia, ricorda che le normative riguardanti la disponibilità di Dogecoin possono cambiare in qualsiasi momento.

Detenzione a lungo termine (HODL)

Devi scegliere una strategia quando acquisti Dogecoin. Stai comprando come investimento a lungo termine, deposito di beni, o perché vuoi usarlo come valuta reale?

Detenzione a breve termine

Questo è più per i trader che per i ‘compratori’ di Dogecoin. Coloro che detengono per un breve periodo lo fanno probabilmente per un profitto rapido, che è una strategia rischiosa, e dovrebbe essere utilizzata solo da trader esperti.

Comprare Dogecoin online è sicuro?

Generalmente, acquistare criptovaluta è molto più sicuro di quanto lo era in passato. Infatti, investire in asset come Dogecoin tramite piattaforme rispettabili come eToro è estremamente sicuro. Data la scala di investimenti che inonda questi tipi di asset, strati su stati di sicurezza sono stati implementati da allora dalla maggior parte dei conti intermediari, piattaforme di scambio, e wallet. Detto questo, ci sono modi per acquistare Dogecoin e proteggerlo in un modo ancora più sicuro:

Conservare in un wallet online protetto

Conservare in un wallet hardware (conservazione a freddo)

Abilitare l’autenticazione a 2 fattori sugli account online

Verificare il tuo account online

Configurare le domande di sicurezza per il tuo account

Creare una ‘password forte’ e un nome utente non comune

Segui i consigli presentati sopra e potrai stare certo di aver fatto tutto il possibile per investire in Dogecoin in modo sicuro.

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Come conservare Dogecoin

Se hai in mente di stoccare Dogecoin, questo indica che stai pianificando di detenere la moneta per un bel po’. Se non è questo il caso, allora staresti facendo trading! Dunque, è importante indicare i modi in cui puoi stoccare Dogecoin in modo sicuro. Stoccherai principalmente il tuo Dogecoin in un portafogli virtuale, come spiegato di seguito:

Wallet online

I portafogli online sono aree di stoccaggio virtuali che forniscono chiavi private. L’obiettivo è che solo tu possa vedere e sapere le chiavi private, e queste vengono usate per inviare e ricevere Dogecoin. Queste possono apparire sotto forma di app, tramite software, e via siti desktop.

Wallet fisici (conservazione a freddo)

Questo è il modo più sicuro per proteggere il tuo Dogecoin, in quanto stai rimuovendo la minaccia delle hack online. I wallet fisici, a volte chiamati ledger, sono simili a chiavette USB in cui puoi conservare il tuo Dogecoin. Ovviamente, dato che il dispositivo USB non è connesso a nulla che sia online (a meno che non lo connetti), non può essere hackerato e il tuo Dogecoin non può essere rubato.

Come vendere Dogecoin?

Quando arriva il momento di vendere il tuo Dogecoin, indipendentemente dalla ragione della vendita, è bene sapere che è estremamente facile farlo. In realtà ci sono un gran numero di modi per vendere Dogecoin in questo momento, come descritto sopra:

Piattaforme di scambio

Le piattaforme di scambio di criptovaluta sono essenzialmente piattaforme di trading, e supportano tutti i tipi di moneta, fra cui Dogecoin. Queste sono tipicamente piattaforme separate da broker o wallet.

Conti di intermediazione

Come descritto sopra, eToro offre esposizione a Dogecoin. È una piattaforma semplice e senza commissioni che spesso ti lascia copiare ciò che fanno i trader esperti.

P2P

Anche la vendita di Dogecoin peer-to-peer è estremamente comune. Questo metodo rimuove l’intermediario e puoi vendere il tuo Dogecoin ad amici, sconosciuti, o chiunque tu voglia. Tutto ciò di cui hai bisogno è un indirizzo Dogecoin.

Wallet online

Per vendere Dogecoin tramite un wallet online, dovrai anche acquistare Dogecoin tramite questo wallet. Il più grande al mondo in questo momento è Coinbase, anche se le commissioni sono solitamente più alte rispetto ai portafogli online.

Bancomat

Questo in realtà al momento è possibile negli Stati Uniti. Le aziende come CoinFlip hanno posizionato bancomat di Dogecoin in tutta la nazione. E secondo i rapporti, oltre 4.000 bancomat approvati Dogecoin verranno posizionati entro la fine del 2021.

Vale la pena acquistare Dogecoin?

Provare ad azzeccare le tempistiche del mercato delle criptovalute è praticamente impossibile per una persona normale. Infatti, anche i trader più esperti lo trovano incredibilmente difficile a causa dell’enorme volatilità. Dunque, anziché attendere che qualche tipo di correzione mandi in rialzo Dogecoin durante un ribasso, sarebbe una buona idea investire in qualsiasi momento. Non solo Dogecoin ha mostrato una forte tendenza al rialzo negli ultimi anni, ma un’adozione nel mondo reale della moneta è già in piena vista.

Ovviamente, il prezzo e dunque il tuo investimento possono salire o scendere di valore. Tuttavia, è meglio essere dentro al mercato piuttosto che fuori!

>>> Inizia ad acquistare Dogecoin qui <<<

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Conclusioni

Anche se molti continuano ad affermare che Dogecoin non abbia alcun valore intrinseco ovvio, la sua adozione e accettazione da figure di alto profilo come Mark Cuban ed Elon Musk suggeriscono altrimenti. Il fatto che Dogecoin sia anche nella top 10 di tutte le criptovalute in termini di capitalizzazione di mercato è un altro indicatore promettente. E come discusso in questo articolo, è un asset che ora è ampiamente accessibile alle masse.

Tramite piattaforme come eToro l’esposizione a Dogecoin può essere configurata in pochi minuti. Coloro che vogliono fare una prova possono semplicemente comprare Dogecoin e tenerlo a lungo termine. Mentre coloro che vogliono fare trading della moneta attivamente possono farlo in un’ambiente senza commissioni. È una vittoria per tutti coloro che vogliono esplorare l’intrigante mondo di Dogecoin in questo momento.

>>> eToro – visita ora <<<

Il 67% degli account di investimento al dettaglio perdono i propri soldi facendo trading di CFD con questo fornitore

Domande Frequenti (FAQ)

Posso acquistare Dogecoin in qualsiasi paese?

No, puoi acquistare Dogecoin solo nei paesi dove è legale acquistare e fare trading di criptovaluta.

C’è un limite sulla quantità di Dogecoin che posso acquistare?

No. Detto ciò, devi solo acquistare solo quanto puoi ragionevolmente permetterti in un determinato momento.

Posso acquistare Dogecoin senza una carta di identità?

No. Se hai in mente di acquistare Dogecoin online, dovrai fornire i tuoi dati identificativi e confermare i dettagli.

Posso acquistare Dogecoin istantaneamente?

Si, una volta che avrai configurato un account online potrai acquistare Dogecoin con un click.

Cos’è Dogecoin?

Anche se generalmente si fa riferimento ad esso come ‘meme token’ per l’immagine dello Shiba Inu sulla moneta virtuale, Dogecoin è in realtà una valuta virtuale peer-to-peer.

Come funziona Dogecoin?

Dato che Dogecoin è una moneta peer-to-peer, il suo uso è quello di permettere alla gente di comprare beni o servizi con la moneta, anziché con valuta fiat.