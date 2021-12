Al Museo del Tessile di Busto Arsizio torna la mostra mercato “So fare”

Domenica 5 dicembre, dopo un anno di sospensione a causa Covid-19, torna ‘So fare’, iniziativa ormai consolidata nel calendario cittadino degli eventi.

Come d’abitudine, la mostra-mercato si svolgerà al Museo del Tessile.



Promossa dall’Associazione Obiettivo Famiglie FederCasalinghe, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, la manifestazione proporrà articoli fatti a mano, espressione della creatività delle socie, ottimi come idee regalo per Natale.



«E’ un piacere ritrovare questo appuntamento tradizionale che in qualche modo annuncia il Natale e che offre una vetrina ai manufatti artigianali, in molti casi riconducibili alla tradizione tessile, proposti dall’Associazione Federcasalinghe con la passione e l’impegno

di sempre» afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura e allo Sviluppo economico Manuela Maffioli.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza in materia di contenimento dell’emergenza da Covid-19, con controllo del green pass e contingentamento.

Ingresso gratuito dalle 9:30 alle 18:00.