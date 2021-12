AlbinoLeffe – Pro Patria in diretta

Nel primo turno del girone di ritorno la Pro Patria chiude il 2021 inaugurando il nuovo “gioiellino” della Serie C: l‘AlbinoLeffe Stadium.

Dopo la vittoria allo Speroni di Busto di sabato contro la Pergolettese, i tigrotti cercano altre tre preziosissimi punti in chiave salvezza nella nuova casa dei bergamaschi, dopo un girone a +4 sui bianco-blu (con lo scontro diretto a favore) e al momento squadra col secondo peggior rendimento casa. Ma il nuovo stadio, il primo di proprietà in Serie C, darà sicuramente nuovi stimoli e forze all’AlbinoLeffe, che non vorrà fare brutta figura. Squadre in campo oggi, martedì 21 dicembre alle ore 18.