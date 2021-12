Auto in fiamme a Bisuschio

Nella tarda serata di giovedì 23 dicembre in via Tagliamento a Bisuschio un’auto è bruciata. Le fiamme si sono propagate subito a tutto il veicolo che è bruciato in pochi minuti. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.