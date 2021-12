Il Buon Natale dei bambini di Cazzago, tra canti e poesie per le strade

Annunciati dal loro scampanellare, proprio come gli elfi di Babbo Natale, i bambini della primaria Pascoli nel pomeriggio di oggi, martedì 21 dicembre, hanno portato poesie e auguri di Buone Feste tra case, vicoli e cortili di Cazzago Brabbia, accolti con entusiasmo dai residenti.

Per l’occasione i piccoli “postini di poesie” della Scuola primaria Pascoli si sono trasformati in “Angeli di poesia sulle note del Natale”, fasciati nelle loro tuniche confezionate per loro dai genitori. Divisi in piccoli gruppi i bambini hanno riempiti di canti e colori tutto il centro di Cazzago per poi ritrovarsi tutti insieme al Parco delle Rimembranze per intonare il concerto di Natale Christmas Carol, preparato e diretto da Francesca Sangalli dell’ associazione culturale Solevoci di Varese.

«Cantare in coro significa socializzare, imparare a lavorare insieme apprendendo la meravigliosa espressione artistica che è la musica», ha spiegato la la coordinatrice di plesso, Marzia Giorgetti, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento, a partire da amministrazione comunale e sindaci di Cazzago e Inarzo, Magni e Montonati, e poi la preside del IC di Azzate, Simona Piraino, i genitori, i rappresentanti, il Comitato genitori, don Emilio, i collaboratori scolastici, Roberto per il servizio di scuolabus, e gli educatori della cooperativa Miniera di Giove .

«Grazie anche a tutte le persone che collaborano con noi nel corso dell’anno – ha aggiunto l’insegnante introducendo l’ultimo canto, il “Girotondo di Natale – Un grazie di cuore a Betty Colombo, a Rosella Orsenigo e a Gianfranco Bianchi, a Livia Carraro e a tutti quelli che conosceremo per condividere progetti ed esperienze per il bene della scuola. Che sia un natale di valori autentici, di emozioni vere, di esperienze condivise con le persone che amiamo».