Gli alunni della Pascoli diventano Postini di poesie

Sarà un pomeriggio speciale quello di martedì 12 gennaio per le vie di Cazzago Brabbia, percorse da portalettere davvero speciali: gli alunni della scuola primaria Pascoli saranno “Postini di poesie”.

I bambini percorreranno le vie del paese imbucando dei versi in rima nelle cassette della posta che incontreranno per strada e consegnando una poesia ad ogni negozio.

Lungo il percorso capiterà alla carovana di fermarsi da qualche parte per recitare alcune di queste poesie per augurare buon anno alle persone che incontreranno o a chi vorrà affacciarsi alle finestra per ascoltarli.

Per accorgersi del passaggio di questi speciali Postini di poesie sarà sufficiente tendere l’orecchio tra le 14.30 e le 16.30: il loro passaggio sarà annunciato dal tintinnio dei campanellini, proprio come accade nelle fiabe con le creature che portano magia.