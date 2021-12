I bambini portano il Natale a Cazzago con il coro e i Postini di poesie

I piccoli “postini di poesie” della Scuola primaria Pascoli diventano “Angeli di poesia sulle note del Natale”. Lo faranno martedì 21 dicembre quando nel primo pomeriggio, fasciati nelle loro tuniche confezionate dai genitori, usciranno da scuola a piccoli gruppi per portare canti e rime tra vicoli e cortili di Cazzago Brabbia.

Si ritroveranno poi tutti insieme alle ore 16 al Parco delle Rimembranze per intonare il concerto di Natale Christmas Carol offerto in dono a tutta la comunità.

L’iniziativa prende spunto dal successo dello scorso gennaio, quando i Postini di poesie delle elementari di Cazzago Brabbia e Inarzo hanno augurato buon anno ai loro concittadini seminando versi e allegria per il paese. Questa volta invece gli studenti porteranno gli auguri di Natale ai Cazzaghesi, recitando poesie e lasciando nelle buche delle lettere i loro bigliettini colorati in rima.

L’arrivo dei bambini, come quello degli elfi di Babbo Natale, sarà annunciato dal loro scampanellare: una poesia sarà recitata a chi si affaccerà alla finestra.

E per concludere il concerto al Parco delle Rimembranze interpretato dal coro della scuola Pascoli di Cazzago, formato da tutti i bambini, dalla prima alla quinta, preparati e diretti da Francesca Sangalli dell’ associazione culturale Solevoci di Varese: «Cantare in coro significa socializzare, imparare a lavorare insieme apprendendo la meravigliosa espressione artistica che è la musica», spiega la coordinatrice di plesso, Marzia Giorgetti.