I centri multiraccolta di Busto Arsizio e Fagnano tornano a pieno regime

Agesp rende noto che da oggi è nuovamente possibile per gli utenti dei Centri Multiraccolta AGESP (Busto Arsizio Via Tosi; Fangnano Olona Via Nobile) procedere con il conferimento dei rifiuti inerti (calcinacci, mattoni, tegole, sanitari in ceramica, scarti da demolizioni, ecc.). Sono state trovate specifiche soluzioni messe in atto per fronteggiare la criticità venutasi a creare e che avevano portato ad una temporanea chiusura.

Con l’occasione Agesp informa che presso il Centro Multiraccolta di Fagnano Olona è stato ripristinato il conferimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE raggruppamento R3 – televisori, monitor di computer, laptop, notebook ecc. e raggruppamento R4 – piccoli elettrodomestici quali aspirapolvere, asciugacapelli, ferri da stiro, telefonini, friggitrici, frullatori, radio, stampanti, computer, tastiere, plafoniere, forni microonde, apparecchi di illuminazione, stufe elettriche ecc.).