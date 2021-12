Cochi Ponzoni alla presentazione di “Menta e rosmarino“ a Cocquio Trevisago

“Menta e Rosmarino”, un’associazione che si cinge romanticamente il capo con i profumi della nostra terra, spegne quest’anno venti candeline. A distanza di tanti anni dalla sua creazione la linea della rivista è rimasta quasi immutata: dare voce ai valori della tradizione, in particolare al bisogno di radici e di comunità in un’epoca di spaesamento e insicurezza. Si occupa principalmente del territorio, della sua storia, dei personaggi, delle tradizioni, dell’arte, e poi ancora letteratura, dialetto, memorialistica minore, il tutto partendo dall’assunto che le nostre “diversità” sono un bene prezioso da difendere sempre e comunque, anche per contrastare in qualche modo la globalizzazione imperante. Stiamo vivendo anni destabilizzanti in cui scompaiono abitudini consolidate, canoni politici, riferimenti culturali ed etici che a lungo hanno dato una nuova fisionomia al vivere quotidiano; una riflessione su questi vertiginosi cambiamenti rappresenta da sempre un punto fisso della rivista.

Menta e Rosmarino si è sempre imposto di portare avanti tutto ciò senza per altro mai indulgere ad anacronistiche nostalgie; solo un po’ di amarcord, non regressivamente nostalgico, ma utile a sollecitare qualche comparazione e riflessione critica. Sin dagli inizi la strategia editoriale è stata quella di realizzare un giornale dove ciascuno potesse trovare un motivo di interesse: “L’ideale per un giornale – ha scritto circa 20 anni fa Eligio Possenti – è quello di soddisfare il tranviere e il professore universitario, il contadino e il notaio del paese, mediante un arco di materia giornalistica che comprenda le attese più diverse, senza che gli uni ne provino disagio e gli altri si sentano menomati”.

Nonostante la gente sia ormai orientata verso Internet, Facebook, Twitter e i nuovi mezzi multimediali (iPad, iPad, e-book..) e nonostante i temi da noi trattati non abbiano un carattere di facile attualità, oggi possiamo constatare con soddisfazione che la nostra rivista trova ancora tanti lettori interessati.

Presentatore ufficiale della serata sarà Betty Colombo, mentre il compito di presentare la rivista, è affidato al prof. Egidio Aldo Moja, professore ordinario di Psicologia clinica dell’Università degli Studi di Milano. La serata sarà allietata dalla presenza di Cochi Ponzoni; il noto cabarettista, cantante e attore dialogherà con Chiara Gatti, giornalista del quotidiano “La Repubblica”.

Seguirà un intrattenimento musicale: “Una storia per Natale”, parole e musiche per evocare lo spirito del Natale con l’aiuto di C.Dickens. Narrazione di Betty Colombo, alla fisarmonica Alessandro Grosso e Mirko Carchen. Obbligo di green pass e mascherina, si consiglia prenotazione.

47° numero della rivista «Menta e Rosmarino»

Mercoledì 8 dicembre 2021, ore 17:00

Teatro Soms di Caldana – Via Malgarini