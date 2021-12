Il Comitato Lombardo rinvia la ripresa dei campionati dilettanti di calcio

Il Comitato Regionale Lombardia della Federazione italiana di calcio ha deciso di non far riprendere i campionati, fermi in questi giorni per la pausa natalizia, in attesa che la situazione legata alla pandemia sia meno pesante.

Valutate ulteriormente le attuali condizioni generali e la situazione dei Campionati – si legge nella nota -, il C.R.L., fatte salve ulteriori e diverse disposizioni governative, dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 (dunque lasciando invariato il programma delle gare già fissate per incontri da disputarsi entro il 31.12.2021) quanto segue:

ECCELLENZA

Rinvio a data da destinarsi della 1ª Giornata di ritorno (prevista per il 09.01.2022).

Il recupero di tale giornata, da disputarsi in data unica non appena individuata, sarà disposto e comunicato dal C.R.L. a mezzo news e a Comunicato Ufficiale.

Resta al momento invariata la 2° Giornata di ritorno (confermata per il 16.01.2022), salvo diverse e nuove comunicazioni successive.

Il recupero di tutte le gare non ancora disputate, ivi compresi i recuperi del Girone di andata, sarà disposto dal C.R.L. con decorrenza 26 gennaio p.v. (26.01 compreso).

E’ data facoltà alle Società di comunicare, per accordo espresso e scritto tra di esse, e nel rispetto più restrittivo e massimo dei protocolli sanitari disposti dalla FIGC, la disputa di gare di recupero in data antecedente al 26/01. Ai fini organizzativi, la richiesta di fissazione gara deve pervenire al C.R.L. entro 5 (cinque) giorni dalla data concordata per l’incontro.

E’ espressamente esclusa dalla predetta sospensione la finale di Coppa Italia di Eccellenza, al momento invariata, del giorno 06.01.2022 che si giocherà regolarmente.

PROMOZIONE e 1ª CATEGORIA

Le gare in programma il 09/01/2022 e il 16/01/2022 (1ª e 2ª giornata di ritorno) sono posticipate in coda al campionato.

Il recupero di tutte le gare non ancora disputate, ivi compresi i recuperi del Girone di andata, sarà disposto dal C.R.L. con decorrenza dal 26 gennaio p.v. (26.01 compreso).

E’ data facoltà alle Società di comunicare, per accordo espresso e scritto tra di esse, e nel rispetto più restrittivo e massimo dei protocolli sanitari disposti dalla FIGC, la disputa di gare di recupero in data antecedente al 26/01. Ai fini organizzativi, la richiesta di fissazione gara deve pervenire al C.R.L. entro 5 (cinque) giorni dalla data concordata per l’incontro.

2ª CATEGORIA

Le eventuali gare in programma prima del 23/01/2022 sono posticipate (a cura delle rispettive Delegazioni) in coda al campionato.

Il recupero di tutte le gare non ancora disputate, ivi compresi i recuperi del Girone di andata, sarà disposto a cura delle rispettive Delegazioni con decorrenza dal 26 gennaio p.v. (26.01 compreso).

E’ data facoltà alle Società di comunicare, per accordo espresso e scritto tra di esse, e nel rispetto più restrittivo e massimo dei protocolli sanitari disposti dalla FIGC, la disputa di gare di recupero in data antecedente al 26/01. Ai fini organizzativi, la richiesta di fissazione gara deve pervenire alla competente Delegazione Provinciale entro 5 (cinque) giorni dalla data concordata per l’incontro.

JUNIORES REGIONALE A e B

Le gare in programma l’08/01/2022 e il 15/01/2022 (1ª e 2ª giornata di ritorno) sono posticipate in coda al campionato.

Il recupero di tutte le gare non ancora disputate, ivi compresi i recuperi del Girone di andata, sarà disposto dal C.R.L. con decorrenza dal 25 gennaio p.v. (25.01 compreso).

E’ data facoltà alle Società di comunicare, per accordo espresso e scritto tra di esse, e nel rispetto più restrittivo e massimo dei protocolli sanitari disposti dalla FIGC, la disputa di gare di recupero in data antecedente al 25/01. Ai fini organizzativi, la richiesta di fissazione gara deve pervenire al C.R.L. entro 5 (cinque) giorni dalla data concordata per l’incontro.

ALLIEVI REGIONALI U18, U17 Elite, U17, U16, GIOVANISSIMI REGIONALI U15 Elite, U15

Tutte le gare di recupero programmate fino al 16/01/2022 sono rinviate d’ufficio a data da destinarsi. Seguiranno successive comunicazioni del C.R.L in questo senso.

Per tali categorie non è prevista la possibilità di chiedere la disputa di incontri di recupero, nemmeno per accordo tra le Società.

ECCELLENZA FEMMINILE

Le gare in programma il 09/01/2022 e il 16/01/2022 (1ª e 2ª giornata di ritorno) sono posticipate in coda al campionato.

Il recupero di tutte le gare non ancora disputate, ivi compresi i recuperi del Girone di andata, sarà disposto dal C.R.L. con decorrenza dal 25 gennaio p.v. (25.01 compreso).

E’ data facoltà alle Società di comunicare, per accordo espresso e scritto tra di esse, e nel rispetto più restrittivo e massimo dei protocolli sanitari disposti dalla FIGC, la disputa di gare di recupero in data antecedente al 25/01. Ai fini organizzativi, la richiesta di fissazione gara deve pervenire al C.R.L. entro 5 (cinque) giorni dalla data concordata per l’incontro.

UNDER 19 FEMMINILE

Le gare in programma l’08/01/2022 e il 15/01/2022 (1ª e 2ª giornata di ritorno) sono posticipate in coda al campionato.

Il recupero di tutte le gare non ancora disputate, ivi compresi i recuperi del Girone di andata, sarà disposto dal C.R.L. con decorrenza dal 25 gennaio p.v. (25.01 compreso).

E’ data facoltà alle Società di comunicare, per accordo espresso e scritto tra di esse, e nel rispetto più restrittivo e massimo dei protocolli sanitari disposti dalla FIGC, la disputa di gare di recupero in data antecedente al 25/01. Ai fini organizzativi, la richiesta di fissazione gara deve pervenire al C.R.L. entro 5 (cinque) giorni dalla data concordata per l’incontro.