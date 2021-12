Comprare arte online

Negli ultimi anni, e soprattutto a seguito della crisi pandemica, gli investimenti in Borsa o nei beni immobili non sono più così convenienti e sicuri come un tempo, a causa delle oscillazioni sempre più imprevedibili del mercato finanziario. Diversi canali alternativi si sono così affacciati come nuove opportunità per gli investitori, uno fra tutti la possibilità di investire comprando opere d’arte. L’arte è infatti diventata ufficialmente una delle nuove sfere privilegiate di investimento finanziario, presentandosi come addirittura uno dei canali più proficui. Scegliere di investire nel collezionismo d’arte è perciò un nuovo business economico a tutti gli effetti, e gli ottimi risultati che sono stati ottenuti dalle ultime fiere internazionali oltre che da piattaforme di vendita online nazionali come Kooness ne confermano la positività della crescita.

Il numero di coloro che decidono di investire in beni mobili – con una particolare preferenza per l’acquisto di opere d’arte – aumenta esponenzialmente ogni semestre, spinti da un trend in costante crescita e sempre più finanziariamente affidabile. Comprando arte, non solo si diventa proprietari di un bene di valore, ma se il bene ottiene una buona valutazione, la sua quotazione potrà certamente aumentare. Questo è il motivo per cui l’81% degli operatori di settore intervistati da Deloitte e ArtTactic dichiara che i propri clienti acquistano arte non solo per la loro passione verso di essa, ma anche come importante forma di investimento. L’edizione del 2021 di Art Basel – la fiera annuale senza dubbio più importante del settore – ha registrato numeri molto rilevanti con dati che confermano come il fenomeno a cui stiamo assistendo consacri questi tempi come forse i più adatti per l’investimento nel settore artistico.

Oltre alle aste, fiere e gallerie, da qualche tempo spopolano portali digitali per comprare opere d’arte online. Sempre i dati riportati da Deloitte mettono infatti in luce come vi sia stata nel corso dell’anno scorso una sensibile stabilizzazione del mercato artistico grazie soprattutto anche all’introduzione massiccia del digitale in un settore che, prima della crisi pandemica, faticava a far spazio al suo interno ad una cospicua innovazione digitale. Grazie alle varie piattaforme online che sono nate in questi ultimi anni, è possibile per gli acquirenti reperire i dati e le informazioni necessarie sull’opera che desiderano acquistare, permettendo in alcuni casi anche di comprare da gallerie internazionali da casa. Pioniere e nel settore della compravendita online è stata la piattaforma online Kooness, un marketplace tutto italiano che è ormai considerato leader del settore, ponendosi come punto di riferimento tra i portali digitali europei del mondo dell’arte.

I competitor sono chiaramente molti, tra i più noti citiamo Artspace, Tappan, Saatchi art, tutte piattaforme che selezionano e vendono opere d’arte online, ognuna con una propria peculiarità. Tra le piattaforme europee più importanti, Kooness è riuscita sicuramente a porsi come riferimento del settore in quanto marketplace d’avanguardia completamente online e soprattutto internazionale. La sua chiave è stata comprendere la necessità assoluta che anche la sfera del mercato artistico potesse presentarsi come sufficientemente competitiva anche sulla rete web, ormai essenziale per ogni tipo di operazione.

Questo ha permesso di dare avvio a nuove norme e modalità per rendere più snello l’aspetto burocratico che ruota attorno l’acquisto di un artefatto da collezione, consentendo ai collezionisti stessi di accedere ad una quantità di dati e informazioni sempre più crescente e approfondita, facendo dell’acquisto online un mezzo ancora più sicuro, e di poter attingere ad una quantità enorme di opere provenienti dalle gallerie di tutto il mondo e selezionabili attraverso filtri e immagini di altissima qualità. Comprando arte online sono state così abbattute gran parte delle barriere economiche e geografiche che attorniavano il mercato artistico rendendone l’accesso ampiamente democratizzato.