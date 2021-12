Discipline orientali UISP, le masterclass regionali ripartono da Varese

NOTIZIARIO UISP del 15 dicembre 2021

PALLACANESTRO – Serie A: Besozzo e Montello Young ancora imbattuti

Penultimo appuntamento del 2021 per la serie A della Uisp, con le feste natalizie che si avvicinano. Il Girone A vede il netto successo casalingo di Besozzo su Wool Wa, 92-51 a fine match. Bene Travedona, che alla Marconi di Varese supera Bobbiate di 7. Giubiano Pigs a bersaglio nella sfida interna con Varano Borghi, battuti per 82-72. Due punti conquistati anche per Deportivo Elite, che batte 61-55 un Travedona Pirates impegnato in due gare in pochi giorni.

Nel girone B limpida vittoria esterna per Cassano, che regola per 71-36 il Fuco Basket Club. Successo casalingo per il Daverio su Vedano. 77-61 il finale che premia i Rams sui Boosters.

Nel girone C Osc Tradate a segno su Rovello: comaschi battuti dai varesotti 44-68. Vince No Look Gerenzano su Venegono: 60-49 per i padroni di casa. Colpo esterno per Irish Venegono su Airoldi Origgio nella sfida di alta quota del girone. 75-82 per i viaggianti il punteggio conclusivo. Vittoria interna per Borsano su Fagnano, il Cso al Palariosto vince 63-53 sulla Fortitudo. Il Bst Tradate vince su Orange Five: 76-63 per i tradatesi.

Infine nel D evidente vittoria per Master’s Hounds su Villaguardia, 53-24 a fine gara. Referto rosa anche per Polisportiva Senna Junior, che supera Antoniana. 56-48 per i sennesi sui comaschi cittadini. Si chiude con la partita fra San Giovanni Bosco ed Appiano, posta in palio conquistata dagli olgiatesi che regolano gli appianesi per 53-46.

Prime posizioni

Girone A: Besozzo a punteggio pieno con 16, secondo il Deportivo Elite a 12 punti

Girone B: Montello Young imbattuto con 16, Velate e Cassano inseguono a 10 punti

Girone C: Bst Tradate prima con 14, Irish e Origgio alle spalle con 14 punti

Girone D: Coppia in testa, con San Giovanni Bosco e Senna prime con 12 punti

NAZIONALE – Super Green Pass: cambiano le regole solo per il pubblico

Le novità dell’introduzione del “green pass rafforzato”, che indica l’avvenuta vaccinazione con validità 9 mesi o l’avvenuta guarigione, riguardano per lo più spogliatoi e pubblico. Il green pass “rafforzato” viene richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione. Si può continuare ad utilizzare il green pass “base” (che include anche il green pass ottenuto a seguito effettuazione di test antigenico rapido o molecolare) per lo svolgimento di quelle attività che già, in zona gialla, richiedono il possesso del green pass.

L’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, in zona bianca e in zona gialla, continua ad essere consentito con il Green Pass “base”, che viene ora esteso anche agli spazi adibiti a spogliatoi e docce. La certificazione rafforzata viene invece richiesta, già in zona bianca, anche agli spettatori degli eventi sportivi e delle competizioni che si svolgono al chiuso, dove la capienza dell’impianto non deve essere superiore al 60% di quella massima consentita, in zona bianca, e al 35% in zona gialla.

KARATE – Dopo 2 anni di stop, tornano le masterclass regionali

Primo appuntamento regionale per Discipline Orientali UISP Lombardia, con i corsi di karate per 1° e 2° Dan: una masterclass utile a preparare gli iscritti per gli esami regionali di cintura nera, sotto la guida di un gruppo dirigente Discipline Orientali UISP Lombardia totalmente rinnovato, con Paolo Busacca responsabile regionale DO Lombardia, Omar Zoller settore judo e Graziano Sorbelli settore Karate.

L’attività regionale è ripartita da Varese perché è la provincia con il maggior numero di società e iscritti per il settore karate lombardo. Per prudenza, visto l’aumento nella curva dei contagi, non è stato ancora organizzato un appuntamento simile per i gruppi Karate Evergreen: l’età media di questi atleti, infatti, supera i 70 anni, ed è più prudente continuare con gli incontri nella “bolla” della propria palestra.

È stata una vera emozione per tutti, ritrovarsi dopo quasi due anni, atleti e tecnici regionali sono stati entusiasti, determinati a portare il primo vero appuntamento regionale al livello più alto possibile. Il prossimo appuntamento sarà per il judo, sempre con il “corso Dan”, il 15 gennaio a Milano e Mantova.