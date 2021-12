I doni dei bimbi della scuola di Luvinate per i nonni della Rsa di Barasso

Come piccoli Elfi di Babbo Natale e con l’aiuto delle loro maestre, i bambini della scuola primaria Pedotti di Luvinate hanno confezionato dei regali per i nonni ospiti della casa di riposo di Barasso, impiegando qualche risparmio e del materiale di recupero in ottimo stato.

L’idea nasce da una ragazza originaria della Repubblica Ceca: nel 2017, la radio nazionale del suo Paese realizzò e promosse questo progetto, al quale hanno poi partecipato centinaia di case di riposo e grazie al quale quasi 14.000 anziani hanno visto realizzato un desiderio.

Un progetto semplice e pieno di vita, affinché nessun anziano si senta solo Natale!

IL VALORE DEL DESIDERIO

La sua bellezza e la sua forza stanno innanzitutto nella possibilità data agli anziani di esprimere un desiderio. Può sembrare una cosa banale, ma per un anziano ospite di una casa di riposo, in una fase della vita in cui sono principalmente altri a decidere per lui, riscoprire una dimensione di ascolto di sé e di legittimazione di un desiderio, è qualcosa che può portare nuova linfa e nuova vita.

Vedere i propri desideri realizzati diventa poi un momento di gioia e di gratificazione: sapere che qualcuno ha pensato a loro, che qualcuno ha dedicato del tempo e delle risorse per regalare loro un momento di felicità, li fa sentire più importanti e meno soli.

I SOGNI REALIZZATI DAI BAMBINI

Ecco il motivo per cui gli alunni della Pedotti hanno deciso di esaudire i semplici desideri di alcuni nonni ospiti della casa di riposo di Barasso, vivendo esperimentando la gioia del dono, ritrovando il vero senso del Natale.

Ogni bimbo ha messo a disposizione una manciata di centesimi dei loro risparmi per concorrere all’acquisto di pennarelli, stelle di Natale, vasetti di miele e caramelle. A scuola hanno inoltre realizzato alcuni biglietti augurali con materiale di recupero.

Purtroppo non potranno leggere la gioia negli occhi dei “loro” nonni, nel momento dell’apertura dei regali, ma ricorderanno certamente l’amore e la condivisione scaturiti da questo piccolo gesto.