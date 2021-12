Edoardo Bennato fa tappa al Teatro di Varese

Si aggiunge un altro grande evento al già ricco cartellone della stagione 2021/22 del Teatro di Varese. Il 25 maggio sul palco si esibirà l’amatissimo Edorardo Bennato che farà’ tappa a Varese con il suo “Peter Pan rock n roll tour”.

Nel 2020 si sono festeggiati i 40 anni del leggendario “Sono solo canzonette”, l’album che consacrò il successo di Bennato portandolo, come primo italiano, a riempire gli stadi con i suoi concerti. La pandemia non ha permesso la realizzazione del tour, che si sposta direttamente al 2022, con ancora maggiore energia, maturata in due anni, dell’artista. Edoardo si prepara quindi a tornare sul palco con due ore di pura energia. Con grinta, passione e tanta voglia ancora di trascinare il pubblico, sarà la volta di “Peter Pan Rock’n’Roll Tour”, nei teatri più prestigiosi d’Italia. Un concerto ad alto contenuto rock & blues: dai brani dell’album “Solo solo canzonette” ai grandi classici di Bennato.

On stage la Be Band, la formazione ormai consolidata, formata da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Arduino Lopez (basso), Roberto Perrone (batteria). E a completare il quadro di grande musica il Quartetto Flegreo.

Per info: www.teatrodivarese.it

Aperte le prevendite a questo link.