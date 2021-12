Al Teatro di Varese sette appuntamenti con la prosa

Riparte la Stagione di prosa del Teatro di Varese. In calendario sono già stati inseriti i primi sette titoli che animeranno il palcoscenico varesino a partire dal mese di febbraio. Il programma, realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale, porterà in città alcune commedie e grandi classici.

«La Stagione di prosa porta a Varese le opere di alcune voci interessanti della drammaturgia italiana e internazionale – spiega l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia -. Un’occasione di rilancio per il mondo del teatro e dello spettacolo dal vivo, messo a dura prova dalla pandemia».

Il primo spettacolo è per il 7 febbraio, con Ambra Angiolini e Arianna Scommegna in Il nodo di Johnna Adams, per la regia di Serena Sinigaglia. Segue il 3 marzo A spasso con Daisy, di Alfred Uhry, interpretato da Milena Vukotic, Salvatore Marino e Maximilian Nisi, diretto da Guglielmo Ferro. Il 17 marzo sarà in scena uno spettacolo fuori abbonamento: E’ questa la vita che sognavo da bambino?, di Gianni Corsi, Edoardo Leo e Luca Argentero, interpretato da Luca Argentero e con la regia di Edoardo Leo.

Si prosegue il 24 marzo con Le verità di Bakersfield, di Stephen Sachs, con Marina Massironi e Giovanni Franzoni, con la regia di Veronica Cruciani. Il 6 aprile Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere saranno i protagonisti di Bloccati dalla neve, di Peter Quilter, con la regia di Enrico Maria Lamanna. Il 12 aprile è in scena La parrucca, tratto da “La parrucca” e “Paese di mare” di Natalia Ginzburg, con Maria Amelia Monti e Roberto Turchetta, per la regia di Antonio Zavatteri. Infine il 20 aprile appuntamento con Que serà, di Roberta Skerl, con Paolo Triestino, Edy Angelillo, Giancarlo Ratti, con la regia di di Paolo Triestino.

Questa la prima parte degli spettacoli comunicati per la Stagione di prosa, a cui presto si aggiungerà un secondo cartellone che esplorerà linguaggi e forme espressive diverse.

Tutti gli spettacoli sono in programma, alle 21, al Teatro di Varese, in piazza della Repubblica. I dettagli sono sul sito teatrodivarese.it. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0332 482665 o scrivere a biglietteria@teatrodivarese.com.