Eletto ad Albizzate il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi: sabato 4 dicembre l’insediamento

Si sono tenute sabato 27 novembre le elezioni dei componenti del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Albizzate e ha seguito dello spoglio è stato eletto Sindaco Giovanni Bardelli della lista “Bellezza in salute“.

La prima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi è convocata per sabato 4 dicembre 2021 alle ore 12.15 presso la sala “Giovanni Piotti” in municipio.

Con il sindaco siederanno tra i banchi del consigli gli eletti della stessa lista Giorgia Monesi, Tommaso Postorivo, Gabriele Trevisan, Margerita Allevi, elena Puricelli, Giovanni Dimotta, Matteo Bassani, Giorgia Cocciolo, Diego Conte e Alexander Galglianone. Della lista “A Better School for a better Future” sono stati eletti Emanuele Orsanigo, Federica Passera, Giulia Restelli, Anna Mirtini e Diego Scibilia.