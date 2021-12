Esercito e ProCiv al lavoro anche di sabato per completare l’hub vaccinale di Gallarate

Esercito e ProCiv al lavoro anche al sabato prima di Natale per completare l’hub vaccinale al “casermone” di Gallarate, l’ex 2° Deposito Centrale dell’Aeronautica Militare.

Galleria fotografica Lavori hub vaccinale Gallarate 4 di 10

I militari del Reggimento Genio Pontieri di Piacenza e della “Ugo Mara” di Solbiate sono ancora impegnati nella realizzazione della viabilità di accesso, con la creazione di una nuova strada interna e la sistemazione di altre strade esistenti ma ammalorate.

Circa cinquanta volontari del sistema Protezione Civile sono invece occupati nei lavori di sfalcio di arbusti (una vera selva cresciuta in pochi anni), nelle potature degli alberi, nella messa in sicurezza degli spazi.

Già da venerdì sono impegnati volontari di vari nuclei di Protezione civile, dal gruppo di Gallarate alla Colonna Mobile regionale, ai volontari del Parco del Ticino, anche con mezzi pesanti adatti a lavori impegnativi. «La previsione è di completare per martedì o mercoledì» dice Alberto Barcaro, consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile e contemporaneamente maresciallo dell’Aeronautica di Cameri delegato alla gestione della riqualificazione del deposito in hub.

Il via vai dietro al muro di cinta e dalla porta carraia di viale Milano è continuo, rombano motoseghe, soffiatori, decespugliatori. L’ingresso alla struttura è vietato (formalmente è ancora militare, in attesa dell’affidamento al sistema Ats Insubria, dopo la convenzione firmata settimana scorsa) ma il movimento sul viale non sfugge sopratutto a chi abita o frequenta la zona del quartiere di Madonna in Campagna «Abbiamo percepito l’interesse dei cittadini di Gallarate, che vedono e ci ringraziano perché vedono il recupero di una zona dismessa da anni».