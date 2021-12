FeralpiSalò troppo forte, la Pro Patria cade 2 a 0 in casa

Allo Speroni di Busto Arsizio finisce 2 a 0 l’anticipo tra FeralpiSalò e Pro Patria. Troppo forti i leoni del Lago di Garda che impongono fin da subito il loro gioco e la loro supremazia territoriale nella metacampo della Pro Patria. I tigrotti resistono con le unghie e il coltello tra i denti, sbattono contro il palo colpito da Molinari al 17′, ma poi sono costretto ad arrendersi al 33’ quando Salines trova il gol “della domenica” sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel secondo tempo la squadra di Busto entra in campo con la voglia di pareggiare davanti al suo pubblico, tuttavia col passare dei minuti le energie calano per entrambe le squadre e il risultato rimane fermo con gli ospiti in vantaggio. Ad approfittare dei ritmi lenti è sempre la FeralpiSalò, con Balestrero, mvp della partita, che al 74’ da dentro l’area trasforma un cross di Guidetti e spiazza Caprile con un destro di prima.

Per la Pro Patria dicembre inizia la settima sconfitta stagionale, il 2 a 0 tiene infatti relegati i biancoblu nelle parti basse della classifica con 16 punti in 17 gare. I verdeazzurri salgono a 35, -5 dalla capolista Sudtirol dell’ex Javorcic.

