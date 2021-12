Giochi e merende di Natale a palazzo Cicogna di Busto Arsizio

“Arte sotto l’albero” è il nuovo appuntamento di giocomerenda a palazzo Cicogna di Busto Arsizio, fissato per domenica 19 dicembre dalle 15.30 alle 17. La giocomerenda rientra nella rassegna Domeniche al museo.

Partendo dagli alberi raffigurati nelle opere in mostra al museo, i bambini scopriranno l’albero simbolo del Natale: l’abete natalizio. Successivamente, in laboratorio, ogni bambino creerà il proprio albero.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili, tramite piattaforma Eventbrite a questo link.

L’attività è dedicata ai bambini dai 4 agli 11 anni.

Come partecipare

– Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto al massimo, che dovrà essere presente al museo per l’intera durata dell’attività.

– Salvo soggetti esenti per legge, per l’accesso al museo è obbligatorio il possesso del green pass e bisogna indossare la mascherina per tutta la permanenza nelle sale museali, oltre al rispetto di eventuali ulteriori indicazioni che saranno fornite dal personale

di custodia.

– Si prega quanti si sono prenotati e non possono più partecipare all’attività di disdire la prenotazione, per dare la possibilità ad altri bambini di partecipare. In caso di imprevisti, è possibile disdire anche il giorno stesso, telefonando al museo a partire dalle 15 al numero 0331 635505.