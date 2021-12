Il Teatro di Varese riparte con una serata di gala aperta alla città

Il Teatro di Varese rinasce. Sono partiti i primi appuntamenti della stagione 2021/22 e lunedì 13 dicembre la struttura di Piazza Repubblica festeggia e inaugura ufficialmente la sua rinascita con una serata di Gala aperta a tutta la città, una serata in cui sul palco si alterneranno grandi ospiti, occasione in cui Il pubblico potrà scoprire il rinnovato foyer del Teatro, ammirare Piazza Repubblica dalla sua nuova vetrata ed ascoltare la presentazione del cartellone teatrale 2021/2022 direttamente da alcuni tra i più amati artisti presenti in stagione.

L’ingresso libero e gratuito, sarà possibile, fino ad esaurimento posti, recandosi presso la biglietteria del Teatro.

Musical, commedie, prosa, concerti, comicità e tanto altro saranno infatti i protagonisti di una stagione che vede in programma spettacoli di qualità, con artisti e compagnie di fama nazionale, un cartellone che si arricchirà nei prossimi giorni anche di altri spettacoli tra prosa, concerti e commedie. E che si apre già questo sabato (4 dicembre) con lo show di Massimo Ranieri.

Il ventennale teatro cittadino si presenta dunque con una nuova veste e una nuova proprietà, la AD Management Srl di Alessandro De Luigi che, dopo aver concluso un accordo pluriennale con il Comune di Varese, ha deciso di rilanciare e investire in un luogo di cultura tanto caro ai varesini.

La sera di lunedì 13 dicembre sarà l’occasione per riscoprire la voglia di tornare in teatro.

E proprio da questo grande desiderio parte anche l’invito del Teatro al “biglietto sotto l’albero”, un invito al pubblico per regalare a Natale un biglietto a teatro, sottolineando i tanti appuntamenti che si susseguiranno durante le feste.

Da quello del 16 dicembre con The Harlem Gospel Choir, a quello del 19 dicembre Note di Natale con Damiana Natali e l’orchestra Ars Armonica, dall’appuntamento del 28 dicembre con A Christmas Carol, il musical ispirato al racconto di Charles Dickens. E ancora, quello della notte del 31 dicembre per un Capodanno speciale con Raul Cremona Magic Party che vedrà sul palco Marco Castelli & band. Ed ancora, i primi appuntamenti del nuovo anno: mercoledì 5 gennaio con Giovanni Allevi e Pupi Avati in “L’Inferno Creativo”, un progetto speciale in occasione del 750° dalla nascita di Dante Alighieri e con gli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana. E, per finire il periodo natalizio, l’appuntamento del 7 gennaio con Lo Schiaccianoci, balletto fantastico in due atti su musica di P. I. Čajkovskij liberamente ispirato al racconto di E. T. A Hoffmann.

Il Teatro di Varese rinasce e non si può quindi mancare lunedì 13 dicembre per festeggiare questo inizio. Il sipario si aprirà alle 21, sul palcoscenico si alternano, tra gli altri, Andrea Pucci, la storica compagnia de I Legnanesi, Luca Bono, il cantautore Davide Van De Sfroos, Eleazaro Rossi, Katia Follesa, Angelo Pisani, anche conduttore della serata, oltre a momenti di incontro e condivisione che permetteranno di ripercorrere la storia del teatro fino ad oggi.

L’ingresso per il 13 dicembre, libero e gratuito, sarà possibile, fino ad esaurimento posti, solo ritirando il biglietto recandosi presso la biglietteria del Teatro negli orari di apertura a partire da martedì 7 dicembre.

Ingresso con green pass.

www.teatrodivarese.com telefono 0332482665 (solo per informazioni).

Orari di apertura della biglietteria: Martedì e Giovedì dalle ore 10:30 alle ore 15:00; Mercoledì e Venerdì: dalle ore 16:00 alle ore 19:00 -Sabato: dalle ore 15:00 alle ore 19:00: Domenica e Lunedì: chiuso.