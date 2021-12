Tra Massimo Ranieri e Varese è sempre grande amore

(foto di Roberto Gernetti) – Uno spettacolo bello e coinvolgente, un pubblico caloroso e appassionato, un Massimo Ranieri in splendida forma, generoso come sempre nel regalare emozioni. Sono gli ingredienti di una serata che ha fatto cantare, commuovere e divertire il pubblico del Teatro Apollonio di Varese, che ieri sera ha riempito la sala per il primo spettacolo della nuova stagione (lunedì 13 dicembre l’inaugurazione ufficiale con una serata di gala e tanti ospiti aperta alla città e ad ingresso gratuito).

Galleria fotografica Concerto Massimo Ranieri teatro Apollonio dicembre 2021 - Foto di Roberto Gernetti 4 di 46

Con “Sogno e son desto… oggi è un altro giorno” Massimo Ranieri – in concerto a Varese per la 15esima volta – ha intrattenuto con musica, gag, ricordi e letture il suo pubblico, che lo ha accompagnato facendogli da coro nelle canzoni più famose, con un affetto sincero che ha scaldato tutta la serata.

Incurante dei suoi 70 anni, l’artista napoletano per oltre due ore ha cantato e ballato leggero come un ragazzo e con una voce che non ha perso nemmeno un decibel della sua potenza. Accompagnato da una grande band di sei elementi, Massimo Ranieri ha alternato i grandi successi della sua lunga carriera – da “Rose rosse per te” a “Se bruciasse la città” fino alla bellissima “Perdere l’amore” – a brani più recenti, presentando anche “Mia ragione”, la canzone portata lo scorso anno a Sanremo. Non sono mancati omaggi a grandi interpreti come Charles Aznavour e Domenico Modugno, cui la sala dell’Apollonio ha tributato un lungo applauso.

Brani che hanno fatto la storia della musica italiana, spesso riproposti con nuovi raffinati arrangiamenti, che il pubblico varesino ha molto gradito, uscendo dall’Apollonio soddisfatto e solo dopo il lungo bis concesso dall’artista.

Una sola famosa canzone Massimo Ranieri non ha cantato ieri sera: “‘O surdato ‘nnammurato”. Ma il suo pubblico non se l’è presa e aspettando il bis se l’è cantata da solo.