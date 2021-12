Il Teatro di Varese si riaccende. Al via la serata di gala

Il Teatro di Varese riapre le sue porte. È in programma per stasera, lunedì 13 dicembre, l’inaugurazione della stagione 2021/22 con una serata di Gala aperta a tutta la città. Dalle 21 sul palco si alterneranno grandi ospiti: attori, comici e cantanti per un evento sold out, aperto alla città e con ingresso gratuito.

Musical, commedie, prosa, concerti, comicità e tanto altro saranno i protagonisti di una stagione che vede in programma spettacoli di qualità, con artisti e compagnie di fama nazionale, un cartellone che si arricchirà nei prossimi giorni anche di altri spettacoli tra prosa, concerti e commedie e che verrà anticipato proprio durante la serata.

Il ventennale teatro cittadino si presenta dunque con una nuova veste e una nuova proprietà, la AD Management Srl di Alessandro De Luigi che, dopo aver concluso un accordo pluriennale con il Comune di Varese, ha deciso di rilanciare e investire in un luogo di cultura tanto caro ai varesini.

I protagonisti della serata

Il sipario si aprirà alle 21, sul palcoscenico si alternano, tra gli altri, Andrea Pucci, la storica compagnia de I Legnanesi, Luca Bono, il cantautore Davide Van De Sfroos, Eleazaro Rossi, Katia Follesa, Angelo Pisani, anche conduttore della serata, oltre a momenti di incontro e condivisione che permetteranno di ripercorrere la storia del teatro fino ad oggi.

I prossimi appuntamenti a teatro

Il teatro ricorda l’iniziativa il “biglietto sotto l’albero”, un invito al pubblico per regalare a Natale un biglietto a teatro, sottolineando i tanti appuntamenti che si susseguiranno durante le feste. Da quello del 16 dicembre con The Harlem Gospel Choir, a quello del 19 dicembre Note di Natale con Damiana Natali e l’orchestra Ars Armonica, dall’appuntamento del 28 dicembre con A Christmas Carol, il musical ispirato al racconto di Charles Dickens. E ancora, quello della notte del 31 dicembre per un Capodanno speciale con Raul Cremona Magic Party che vedrà sul palco Marco Castelli & band. Ed ancora, i primi appuntamenti del nuovo anno: mercoledì 5 gennaio con Giovanni Allevi e Pupi Avati in “L’Inferno Creativo”, un progetto speciale in occasione del 750° dalla nascita di Dante Alighieri e con gli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana. E, per finire il periodo natalizio, l’appuntamento del 7 gennaio con Lo Schiaccianoci, balletto fantastico in due atti su musica di P. I. Čajkovskij liberamente ispirato al racconto di E. T. A Hoffmann.

Ingresso con green pass.

www.teatrodivarese.comn- telefono 0332482665 (solo per informazioni).