Investimento ciclista a Gallarate

Il 118 ha inviato in via Venegoni a Gallarate un’ambulanza mercoledì mattina, 29 dicembre per un investimento ciclista.

La persona investita, un uomo di 38 anni è stata soccorsa inizialmente in codice giallo, mentre il ricovero è stato non urgente.

Sul posto la polizia locale e un mezzo della Croce Rossa Italiana di Gallarate..