Isolato in quarantena per un contatto di positivo: quando posso uscire?

Contagi in crescita esponenziale e la Lombardia registra il caos delle quarantene. La corsa ai tamponi e la difficoltà di tracciare e contattare tutti i nuovi positivi sta mettendo in grande difficoltà il sistema sanitario.

ISOLAMENTO

L’isolamento di un positivo dura 10 giorni se si è asintomatici ma la fine viene convalidata dall’esito negativo di un tampone molecolare. Se si è sintomatici, il tampone va fatto almeno tre giorni dopo la scomparsa totale dei sintomi.

In caso di ulteriore risultato positivo, il tampone andrà rifatto dopo un intervallo di una settimana e, nel caso del permanere della positività, si può rientrare al termine del 21esimo giorno di quarantena. Solo se il contagio è avvenuto a causa di un virus mutato (variante) occorre ottenere il tampone negativo per la riammissione in società.

Per evitare il sovraccarico del sistema di controlli sono state adottate dalla task force regionale alcune misure. Tra quelle principali c’è la decisione di rendere sufficiente il tamponi antigenico della farmacia per attestare il contagio nel caso sia risultato postivi. Non è più richiesta la verifica con un molecolare.

QUARANTENA FIDUCIARIA

Il crescete numero di nuovi positivi, però, sta creando anche una grande quantità di persone in isolamento fiduciario. Si tratta dei contatti stretti, persone che potenzialmente potrebbero risultare a loro volta contagiati. La media è di circa 5 persone ogni nuovo positivo.

Molte di queste persone lamentano di non essere non contattate dal sistema sanitario e rimangono in attesa di un’indicazione per uscire dall’isolamento.

Abbiamo chiesto ad Ats Insubria come funziona ( in attesa che dal Governo arrivino nuove indicazioni)

Chi è in isolamento fiduciario, nel caso non ricevesse convocazione da Ats alla fine dei giorni di isolamento, può richiedere un tampone antigenico in farmacia?

Sì

Nel caso di risultato negativo gli arriva la dichiarazione da parte di ats oppure può uscire grazie a quel semplice risultato?

Può uscire con nostra comunicazione di avvio quarantena e tampone negativo. Se invece era in quarantena indicata solo dal mmg, il tampone negativo pone fine alla quarantena prescritta dal curante.



Attenzione i tempi per finire quarantena ad oggi sono

7 gg quarantena più tampone se vaccinato,

10 gg di quarantena più tampone se non vaccinato,

14 gg di quarantena senza tampone finale