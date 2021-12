La Openjobmetis cerca il tris di vittorie: a Pesaro c’è l’esordio di Keene

Un innesto pesante per parte e la consapevolezza, su entrambi i fronti, di trovarsi davanti una partita che mette in palio due punti d’oro. Il campionato di basket riprende dopo la pausa per le nazionali e lo fa portando la Openjobmetis sul campo di Pesaro, una diretta avversaria per la zona salvezza e una delle due sole squadre che in questo momento seguono Varese in classifica, 4 punti contro i 6 dei biancorossi e di qualche altra. Gli uomini di Vertemati arrivano all’appuntamento dopo due successi consecutivi e con l’obiettivo dichiarato di fare tris.

Il match della Vitrifrigo Arena – si gioca domenica 5 dalle ore 19 – è quindi un vero e proprio crocevia al giro di boa del primo terzo di regular season. Lo stop del campionato della scorsa settimana è servito a molte squadre per fare un restyling interno, con Carpegna e Openjobmetis che non hanno fatto eccezione: domenica sarà la “prima volta” sia per Doron Lamb pescato dai marchigiani in Polonia dopo l’addio a Drell, sia per Marcus Keene che dovrà assicurare a Varese quel gruzzolo di punti e quella precisione dall’arco che Wilson non ha garantito e che gli attuali elementi agli ordini di Vertemati non danno con continuità.

In allenamento Keene ha dato ottimi segnali ma dovrà essere valutato alla prova del campo, non tanto a livello singolo quanto nel gioco corale vista la presenza di altri solisti come Gentile e – in maniera differente – Kell, Beane e Jones. A Pesaro vedremo di nuovo per alcuni tratti di partita una OJM a trazione esterna e in versione “banda Bassotti”: Egbunu è tornato pienamente disponibile ma è difficile che possa avere un minutaggio elevato e quando il nigeriano si siederà in panchina verrà di nuovo utilizzato l’assetto con Sorokas da pivot atipico e un quintetto più rapido e aggressivo. Vedremo se sarà anche aggiunta quella difesa a zona rivelatasi utile nei successi su Trieste e Tortona.

Buone notizie anche per Caruso che ha terminato l’iter post-operatorio dopo la frattura del dito medio della mano destra e andrà a referto anche se non dovrebbe essere impiegato da Vertemati. A Pesaro non ci sarà invece Andrea Amato: il play milanese, in scadenza di contratto (aveva firmato fino al 10 dicembre) è stato richiesto in Serie A2 e così si è preferito non rischiarlo in partita in prossimità di un cambio di casacca, visto che il reparto play-guardie è ora al completo con Keene, De Nicolao, Kell e Beane. Vedremo, per curiosità, quale sarà il quintetto di partenza, con Gentile e Jones che sono gli unici certi di essere presenti e collocati in posizioni definite, quelle di ala.

Pesaro si affaccia alla partita con un po’ di fiducia dopo la vittoria di Cremona, la prima della gestione Banchi. Un successo che ha messo in luce una crescita di alcuni giocatori come Moretti e Tyrique Jones, il più pericoloso e continuo tra i lunghi della Carpegna Prosciutto (13,1 punti e 8,3 rimbalzi di media in campionato). L’eterno Carlos Delfino resta il primo riferimento in attacco – bello il derby a distanza con l’amico Luis Scola – mentre Sanford è l’altro uomo in doppia cifra di media. Due gli ex che hanno lasciato un buon ricordo a Varese: Matteo Tambone e Tyler Larson che, soprattutto dall’arco, non dovranno essere liberi di colpire.

DIRETTAVN

La partita della Vitrifrigo Arena sarà raccontata come consueto, azione per azione, dal liveblog di VareseNews offerto anche questa settimana da Winelivery. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. La diretta è aperta fin dal venerdì con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico pre partita. Per accedere è sufficiente CLICCARE QUI.