Lavori notturni in autostrada, chiusi gli svincoli di Gazzada e Buguggiate

Sulla A8 Milano-Varese sono in programma lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, in orario notturno, nelle cinque notti consecutive di lunedì 6, martedì 7, mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 dicembre dalle 21 alle 5.

Sarà chiuso lo svincolo di Lago di Varese a Gazzada, in entrata verso Varese, e lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Milano.

Per quanto riguarda lo svincolo di Gazzada, Autostrade consiglia di entrare in direzione di Varese dal ramo di Buguggiate. Per i lavori a Bugiggiate, invece, consiglia di entrare in direzione di Milano dal ramo di Gazzada o di entrare a Castronno.