Da lunedì entra in vigore il Green-pass rafforzato, ecco quando serve

Si avvicina l’entrata in vigore delle nuove norme definite dal Governo che ruotano attorno al nuovo Green Pass rafforzato, il cosiddetto “Super-Green pass”. Come stabilito dall’ultimo Consiglio dei ministri l’entrata in vigore di questa nuova stretta sarà prevista a partire da lunedì 6 dicembre e fino al 15 gennaio anche in zona bianca.

Cosa cambia

Il Governo ha stabilito che da lunedì 6 dicembre e fino al 15 gennaio, anche in zona bianca, per accedere a molte attività sarà necessario il “super Green Pass”, un certificato che vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Tale certificazione vale nei seguenti ambiti:

– Spettacoli

– Spettatori di eventi sportivi

– Ristorazione al chiuso

– Feste e discoteche

– Cerimonie pubbliche

Come si ottiene il super green pass

Il Green pass di chi è vaccinato o guarito diventerà automaticamente un super Green pass: chi ha una certificazione valida non deve dunque chiederne una nuova. Chi invece ha avuto finora un Green pass solo legato all’esito di tamponi per ottenere il Super Green pass deve sottoporsi a vaccinazione.

Estensione del normale green pass

L’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.