A Natale regalatevi bellezza da Parrucchieri in Varese

Farouk Zarzouri, titolare del salone Parrucchieri in Varese, di Galleria Manzoni (ingresso da via Ugo Foscolo 3), vi aspetta per tutto il mese di dicembre, tutti i giorni della settimana, anche nel periodo delle festività.

Farouk muove abilmente le sue mani su capelli e barbe, armato di forbice, pettine e rasoio, per regalare ai suoi clienti un momento di relax e di coccole.

Per le donne, sempre attivo il servizio di manicure e pedicure professionale per regalarsi una coccola concedendosi i migliori trattamenti estetici e curativi per la bellezza e il benessere di mani e piedi. Dallo smalto semipermanente alla ricostruzione unghie passando per la copertura in gel.

Nuove colorazioni e nuovi tagli vi aspettano, per regalarvi e regalare un look sempre impeccabile.

Per il mese di dicembre non potete lasciarvi sfuggire lo sconto del 10% sul semipermanente e del 20% su manicure e pedicure.

Farouk e il suo staff vi aspettano con il sorriso, per tutto il mese di dicembre, da lunedì a domenica, dalle 9 alle 19, in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anti Covid19.