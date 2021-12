Non si gioca Varese-Como, niente derby sul ghiaccio

Niente da fare per il derby di hockey su ghiaccio: Varese-Como, in programma nella serata di giovedì 30 dicembre, non si giocherà.

«Nonostante le premesse di disputa del derby lombardo ci fossero tutte – spiega con una nota la società varesina -, almeno sulla carta, fino al tardo pomeriggio di ieri. Nella serata è giunta una comunicazione da parte dell’Hockey Como che fa riferimento alla sospensione dell’attività sportiva della squadra lariana per problemi sanitari. A fermare allenamenti, partite e trasferte è stata la ATS locale che ha rilevato come non ci fossero le condizioni per poter portare avanti tali attività in sicurezza e nel rispetto delle normative anti covid vigenti».

Ancora non è stata fissata la data per il recupero, anche perché il calendario è fitto di impegni. Il 6 gennaio dovrebbe iniziare la seconda parte del campionato con Master Round e Qualification Round. Ciò complica i piani per poter recuperare le partite del campionato prima di questa data, anche perché il Como non ha disputato nemmeno la partita ad Alleghe del turno precedente.

I biglietti già acquistati in prevendita online verranno mantenuti validi per il recupero. Chi volesse invece chiedere il rimborso dovrà farlo a mezzo email a coop@hcvarese.org entro le ore 15 di oggi (giovedì 30 dicembre) specificando le generalità, i posti assegnati e il proprio numero telefonico.

I Mastini proseguiranno la loro normale attività in vista della partita di domenica 2 gennaio contro il Dobbiaco in trasferta.