Openjobmetis, salgono a quattro i contagiati: a rischio il match di Trento

Si allarga il focolaio di covid-19 all’interno della Openjobmetis Varese di basket. Dopo il primo caso comunicato giovedì 23 dicembre, altri tre componenti del gruppo-squadra (l’unità che comprende i giocatori e gli staff a stretto contatto con il team) sono risultati positivi dopo un ulteriore tornata di tamponi molecolari.

Come nei casi precedenti la società biancorossa ha attivato immediatamente le procedure di isolamento per le persone coinvolte (rimane il riserbo sulla loro identità per ragioni di privacy) e allertato sia l’ATS sia la Legabasket, competente per l’organizzazione del campionato.

La Openjobmetis in teoria nel pomeriggio di Natale dovrebbe partire per Trento dove è previsto il match valido per la 13a di campionato in programma alle 19 di domenica 26 (QUI la presentazione della partita) ma a questo punto l’incontro è a rischio. Sarà la stessa Legabasket a decidere la disputa o meno della gara, anche in base a eventuali indicazioni che arriveranno dalle autorità sanitarie. Fino a questo momento – le 20.20 della vigilia – sono ben quattro su otto gli incontri già rinviati d’ufficio: il big match Milano-Virtus, Venezia-Napoli, Cremona-Trieste e Fortitudo-Sassari. Nel corso della giornata di Natale quindi sono attese ulteriori decisioni.