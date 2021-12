Ancora covid per la Pallacanestro Varese: un positivo nel gruppo squadra

Il covid torna a bussare alla porta della Pallacanestro Varese. La società di piazzale Gramsci ha comunicato che un componente del “gruppo squadra” (l’unità allargata che comprende giocatori e membri degli staff tecnico e sanitario) è risultato positivo al virus dopo l’effettuazione di un tampone antigenico.

La società non ha indicato il nome del contagiato (subito posto in isolamento) anche se dovrebbe trattarsi di un giocatore. Nella mattina della vigilia di Natale, tutti gli altri componenti del gruppo si sottoporranno a un ulteriore test molecolare; quello antigenico è risultato negativo.

Nel corso di questa stagione, la Openjobmetis aveva già dovuto fare a meno di due giocatori (Egbunu e Wilson) e dell’allenatore Vertemati per alcune partite. Nelle ultime settimane invece, tra i contagiati c’era il team manager Max Ferraiuolo che infatti non ha partecipato agli ultimi impegni pubblici, partite comprese. Lo scorso anno la squadra biancorossa fu tra le più colpite, arrivando ad allenarsi con tre soli uomini per un certo periodo e a dover rinviare alcune partite.