La Openjobmetis a ranghi ridotti cerca il blitz sul campo di una Trento in forma

Un Natale mesto come pochi altri per la Pallacanestro Varese precede la disputa del terz’ultimo turno di andata in Serie A, una giornata già falcidiata dai rinvii per covid (ben quattro le partite “saltate”) nella quale i biancorossi affronteranno una delle trasferte meno semplici del momento, quella di Trento contro una Dolomiti Energia terza da sola in classifica.

Un po’ a sorpresa visto lo “storico” dei bianconeri, abituati negli ultimi anni a grandi rimonte nel girone di ritorno mentre in questa stagione stanno già viaggiando ad alti regimi. Ma più che guardare agli avversari, la Openjobmetis e tutto l’ambiente varesino devono fare leva su se stessi: la partita della BLM Group Arena (domenica 26, ore 19) sarà una sorta di cartina di tornasole dopo l’ennesima, pesante, variazione interna ovvero l’addio di John Egbunu, unico pivot di ruolo dei biancorossi.

A Trento mancherà anche un secondo giocatore positivo al covid – presumibilmente un esterno ma il club non ha fatto nomi – e quindi l’assetto collettivo sarà lo stesso delle quattro partite disputate senza lo stesso Egbunu e senza Wilson a causa del covid (Treviso-Brindisi-Trieste-Tortona). Con Sorokas, quindi, da centro titolare (ma stavolta con Caruso che lo potrà sostituire), con qualche quintetto inedito e con una bella dose di difesa a zona. Mosse che fruttarono due vittorie, perché riducendo le rotazioni e aumentando le responsabilità individuali questa squadra seppe dare concreti segni di vita, poi diventati più fievoli dopo la pausa per la Nazionale.

La Dolomiti Energia non sembra, purtroppo, intenzionata a fare regali nonostante il periodo propizio: la squadra del navigato Lele Molin è un buon mix di freschezza ed esperienza, ha un’anima americana (dall’ex cremonese Saunders a Jordan Caroline, dal top scorer Cameron Reynolds al pivot Johnathan Williams) ma ha anche riportato in Italia il talentuoso Diego Flaccadori, azzurro di riferimento con accanto i vari Forray e Mezzanotte. «Una formazione molto fisica e atletica, che ama correre e mettere la palla in post basso – avvisa alla vigilia Matteo Jemoli, responsabile scouting scelto dalla società per presentare la gara – Dovremo essere bravi a toglier loro queste due situazioni, in particolare la seconda» e quindi un po’ tutti i biancorossi sono chiamati a cooperare, per evitare che la palla finisca spesso in quel punto del campo e per essere pronti ad aiutare a centro area per evitare tagli e penetrazioni facili.

Poi servirà un grande impegno a rimbalzo, perché proprio per questo fondamentale Varese ha perso a Sassari, facendo così sfumare anche il buon lavoro fatto sul perimetro per non concedere tiri comodi. Il rientro dopo la squalifica di Alessandro Gentile, ex di turno dei bianconeri, potrà senza dubbio aiutare la squadra di Vertemati nella lotta sotto ai tabelloni ma anche in questo caso il contributo dovrà arrivare da tutti. Vincere resta complicato, ma per provarci sarà necessario tenere a mente queste segnalazioni.

