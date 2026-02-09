“Dal Parquet”: il dopopartita di Dolomiti Energia – Openjobmetis 84-78
Episodio stagionale numero 19 del nostro podcast dedicato ai dopopartita della Pallacanestro Varese, battuta anche a Trento e zavorrata da palle perse e percentuali dall'arco
Ancora una sconfitta per la Openjobmetis, caduta per la quarta volta in cinque giornate, questa volta sul campo di Trento. I biancorossi rimontano a cavallo dell’ultimo periodo, sorpassano ma non riescono a imporsi nella volata finale e rimangono così a quota 12 in classifica.
Al match della 19a giornata è dedicato il nuovo episodio di “Dal Parquet – Il dopopartita di VareseNews”, il podcast che racconta i match della Pallacanestro Varese: all’interno trovate i voti ai giocatori di Damiano Franzetti, le parole di coach Kastritis, il racconto del momento decisivo, alcuni commenti dei tifosi e il punto tecnico di coach Roberto Conti.
La fotografia è di Mattia Martegani, il supporto tecnico di Thomas Massara.
Giovedì 12 febbraio (in diretta alle 14 su Radio Materia) torna anche “Luci a Masnago” che poi sarà disponibile anche in forma di podcast.
“Dal Parquet” è disponibile nei canali di VareseNews sulle principali piattaforme audio come Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast oltre che su Youtube. Ricordatevi di cliccare “Mi piace” per restare sempre aggiornati sulle nuove puntate!
