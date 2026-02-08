Varese News

Sport

Kastritis: “Partita combattuta, ma Trento ha gestito meglio i dettagli”

Le parole del coach biancorosso a Trento: "Abbiamo lavorato bene a rimbalzo, siamo rientrati ma nel finale alcune azioni hanno pesato sul risultato. Ora proviamo a battere Brescia"

EA7 Armani Milano – Openjobmetis Varese 74-84

KASTRITIS 1 – «Congratulazioni a Trento: è stata una partita combattuta in cui entrambe le squadre hanno avuto diverse possibilità di vincere. Devo fare i complimenti ai miei per come hanno lavorato a rimbalzo offensivo. Nel finale ci sono stati tanti possessi decisivi e loro hanno gestito meglio alcune situazioni importanti sia in attacco sia in difesa»

KASTRITIS 2 – «Non credo si possa dire qualcosa contro i nostri giocatori che hanno fatto un’ottima partita a livello di spaziature in attacco. Siamo riusciti a rientrare dopo essere stati sotto nettamente ma sfortunatamente alcuni dettagli hanno pesato nelle azioni che hanno deciso la partita. Ora torniamo subito al lavoro: vogliamo avere un’ottima settimana e arrivare alla pausa con una vittoria su Brescia per fare felici i nostri tifosi. Buona fortuna a Trento per la loro partita di Eurocup».

KASTRITIS 3 – «Non penso sia giusto ridurre una partita che è stata una battaglia al duello tra qualche giocatore (la domanda era sulla differenza di risultati tra Battle-Steward da una parte e Iroegbu-Stewart dall’altra ndr) quindi non possiamo dire solo che la partita si sia giocata nelle tra le guardie o tra gli esterni. Alla fine è vero che i possessi decisivi sono stati loro perché hanno la palla in mano, però ridurre a questo la gara non sarebbe giusto nei confronti di tutti gli altri».

L’Openjobmetis tentenna quando conta: Trento vince nel testa a testa

KASTRITIS 4 – «In generale sono sempre un po’ triste quando parlo dopo le partite però ribadisco che la squadra lavora duro in settimana. Vale anche per Ladurner e Freeman che stasera hanno fatto bene ma anche per Mauro (Villa ndr) che non ha giocato. Sicuramente possiamo essere soddisfatti di quello che hanno dato e dobbiamo continuare così».

CANCELLIERI – «Nelle condizioni in cui eravamo non posso che essere soddisfatto. Oggi era importante vincere, non tanto il divario: abbiamo ottenuto il 2-0 su Varese e ci siamo messi in posizione più tranquilla. Bravo Toto (Forray ndr) a portarsi dietro tutti».

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

VareseNews è da anni una realtà editoriale, culturale e sociale fondamentale per il territorio. Ora hai uno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Febbraio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.