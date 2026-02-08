Kastritis: “Partita combattuta, ma Trento ha gestito meglio i dettagli”

KASTRITIS 1 – «Congratulazioni a Trento: è stata una partita combattuta in cui entrambe le squadre hanno avuto diverse possibilità di vincere. Devo fare i complimenti ai miei per come hanno lavorato a rimbalzo offensivo. Nel finale ci sono stati tanti possessi decisivi e loro hanno gestito meglio alcune situazioni importanti sia in attacco sia in difesa»

KASTRITIS 2 – «Non credo si possa dire qualcosa contro i nostri giocatori che hanno fatto un’ottima partita a livello di spaziature in attacco. Siamo riusciti a rientrare dopo essere stati sotto nettamente ma sfortunatamente alcuni dettagli hanno pesato nelle azioni che hanno deciso la partita. Ora torniamo subito al lavoro: vogliamo avere un’ottima settimana e arrivare alla pausa con una vittoria su Brescia per fare felici i nostri tifosi. Buona fortuna a Trento per la loro partita di Eurocup».

KASTRITIS 3 – «Non penso sia giusto ridurre una partita che è stata una battaglia al duello tra qualche giocatore (la domanda era sulla differenza di risultati tra Battle-Steward da una parte e Iroegbu-Stewart dall’altra ndr) quindi non possiamo dire solo che la partita si sia giocata nelle tra le guardie o tra gli esterni. Alla fine è vero che i possessi decisivi sono stati loro perché hanno la palla in mano, però ridurre a questo la gara non sarebbe giusto nei confronti di tutti gli altri».

KASTRITIS 4 – «In generale sono sempre un po’ triste quando parlo dopo le partite però ribadisco che la squadra lavora duro in settimana. Vale anche per Ladurner e Freeman che stasera hanno fatto bene ma anche per Mauro (Villa ndr) che non ha giocato. Sicuramente possiamo essere soddisfatti di quello che hanno dato e dobbiamo continuare così».

CANCELLIERI – «Nelle condizioni in cui eravamo non posso che essere soddisfatto. Oggi era importante vincere, non tanto il divario: abbiamo ottenuto il 2-0 su Varese e ci siamo messi in posizione più tranquilla. Bravo Toto (Forray ndr) a portarsi dietro tutti».