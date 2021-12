“Pacchetto neve”: sugli sci in sicurezza con la UISP

NOTIZIARIO UISP del 23 dicembre 2021

Quello di oggi è l’ultimo appuntamento con il notiziario UISP su Varesenews per il 2021: ci rivediamo e rileggiamo con l’anno nuovo!

MONTAGNA – Pacchetto Neve: con Marsh, sugli sci in sicurezza

Dal 1 gennaio 2022, secondo disposizioni di legge, lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino dovrà possedere una assicurazione che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. «I nostri tesserati godono già automaticamente di questa garanzia assicurativa in occasione delle attività svolte nell’ambito associativo – scrive in una nota Tommaso Dorati, segretario generale Uisp – ma, in accordo con il broker Marsh, è stato predisposto un Pacchetto assicurativo integrativo che prevede una garanzia RCT valida durante l’attività sciistica svolta anche al di fuori delle attività associative promosse dalla Uisp e dalle affiliate».

Lo stesso “Pacchetto Neve”, inoltre, comprende anche una significativa “Garanzia Assistenza” (attiva anche durante le attività associative), tramite una centrale operativa disponibile 24 ore su 24, che prevede, tra le principali prestazioni: il concorso spese di primo soccorso sugli sci, il trasporto sanitario e il rimborso ski-pass e spese di iscrizione scuola di sci, oltre a un infocenter dedicato.

Il costo del “Pacchetto Neve” è di € 11,50 per ogni socio, comprensivo quindi di una garanzia RCT (massimale € 500.000,00) ed una Garanzia Assistenza, per la durata di 6 mesi dall’attivazione. Un bel regalo di Natale: sarà disponibile, infatti, a partire dal prossimo 23 dicembre, per i singoli soci Uisp o per associazioni e società sportive affiliate, sulla piattaforma assicurativa www.marshaffinity.it/uisp.

A Varese e provincia il riferimento per gli sport di montagna è la Struttura Di Attività Montagna, che ha come responsabile Roberto Pezzin. Per informazioni è possibile contattarlo al 336-587250.

NAZIONALE – Il calendario più atteso: manifestazioni nazionali 2022

Solidarietà e socialità, sono queste le parole d’ordine che accompagneranno l’edizione 2022 delle manifestazioni nazionali Uisp. Un ritorno al movimento condiviso, al divertimento e allo scambio, dopo due anni di sospensione dovuti all’emergenza sanitaria.

Si inizia con Giocagin sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022: sarà il primo, vero, momento di ripartenza delle manifestazioni nazionali Uisp. Vivicittà tornerà a riempire le strade delle nostre città domenica 3 aprile, mentre Bicincittà torna il 15 maggio.

A fine maggio, dal 23 al 29, il movimento sarà protagonista in tutta Europa con la Move Week: la settimana europea che promuove l’attività fisica per raggiungere il benessere è un momento importante della stagione Uisp, che coordina le attività in Italia.

L’estate è la stagione di Summerbasket, che tra giugno e luglio coinvolge decine di città e migliaia di cestisti nella versione più libera e divertente della pallacanestro, il 3 vs 3 giocato in strada. In estate protagoniste anche le finali nazionali delle singole discipline.

AUGURI! – Buone feste a tutti!

Il Comitato UISP Varese APS rimarrà chiuso dal 24 Dicembre al 7 Gennaio. Gli uffici riapriranno regolarmente dal 10 Gennaio. Per qualsiasi urgenza o comunicazione, potete scrivere all’indirizzo e-mail varese@uisp.it. Per quanto riguarda il tesseramento, potete continuare a inserire i vostri atleti nell’Area Riservata 2.0 o inviando l’elenco via mail a varese@uisp.it .

La presidente Rita Di Toro e tutti i volontari del Comitato Territoriale Uisp vi augurano un sereno periodo di festa. Ci vediamo a gennaio per ripartire insieme!