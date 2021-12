Il pacchetto rosso: una favola della buonanotte ad Azzate per i bambini

Non parla esplicitamente del Natale ma della magia del donare, che è l’anima della festa, “Il pacchetto rosso”, la Favola della buonanotte scelta dalla Piccola compagnia instabile per i bambini che parteciperanno all’evento di sabato 18 dicembre, dalle 20.30 alle 22 in sala Triacca ad Azzate con pigiamino, copertina e pupazzo.

Come vuole la tradizione, la Favola della buonanotte è uno spazio che la compagnia riserva esclusivamente ai bambini, in cui alla storia drammatizzata segue un piccolo laboratorio concluso da una merenda della buonanotte, con latte, tè e biscotti da gustare insieme prima che i genitori arrivino a riprendere i loro pargoli.

Il pacchetto rosso è un libro che racconta una favola delicata, drammatizzata per l’occasione e per raccontare ai bambini di amore e fratellanza e della bellezza del dono incondizionato: «Uno splendido messaggio da veicolare ai bambini», spiega la cantastorie Liliana Maffei.

La Sala Triacca è in via Volta 26, ad Azzate.

La partecipazione all’evento, promosso in collaborazione con ProLoco Azzate e associazione Ca’ Matta costa 10 euro ed è indispensabile la prenotazione scrivendo al 339 6178572.