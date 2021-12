Prina si gode la rimonta: “Lo spogliatoio è una delle forze della Pro Patria”

(Foto Roberta Corradin)

La Pro Patria rimonta la Pergolettese e vince 2 a 1

Le parole post-partita dagli spogliatoi dello Speroni:

Prina 1: «Avevo detto alla squadra che in questi anni una delle forze della Pro Patria era lo spogliatoio, che, in questo momento di difficoltà, doveva essere il fattore principale sul quale appoggiarsi. Il nostro è stato buon primo tempo anche se eravamo comunque sotto di un gol, concesso perché in un paio di non avevamo la giusta attenzione, ma siamo stati bravi a produrre quattro occasioni».

Prina 2: «Voglio ringraziare gli ultras: hanno sostenuto la squadra, ed è un sostegno che la squadra necessita. Voglio essere molto chiaro: questa squadra lotterà per salvarsi. Partite come quella di oggi, con questi momenti, saranno da vivere. Più componenti siamo a vivere insieme e più probabilmente troveremo la salvezza il prima possibile. È vero che ogni partita fa storia a sé ma nelle ultime cinque, a volte bene a volte un po’ meno, c’è stato un filo conduttore simile. Nella nostra lotta per salvarsi la squadra deve continuare su questa strada».

Prina 3: «Cosa portiamo a casa da oggi? Quando si parla di salvezza si parla sempre di tre punti. Servono la fiducia e l’autostima ma i tre punti di oggi ce li portiamo dietro prima di martedì (contro l’AlbinoLeffe) che sarà un’altra storia e un’altra partita. Ma nella diversità di ogni partita noi dobbiamo tener forte il nostro filo conduttore. C’è questa consapevolezza che avremo tante difficoltà ma questo spogliatoio potrà affrontarle e superarle e oggi passare dallo 0 a 1 al 2 a 1 alla è stata la prova che questo aspetto può essere determinante nel risultato finale del campionato. Recupereremo in tempo gli infortunati? Al momento ne mancano già 9, e abbiamo a disposizione solo due rifiniture prima di martedì, non credo cambierà molto da oggi».

Molinari 1: «L’assist per il gol vittoria di Piu? Una bella azione, sono uscito in anticipo e poi è stato bravissimo Ale (Alessandro Piu, ndr) a fare gol. Per il nostro percorso è una vittoria fondamentale, bisogna ripartire da qui e recuperare energie per martedì. Eravamo e siamo consapevoli che la situazione in classifica non è semplice ma oggi abbiamo dimostrato che possiamo dire la nostra».

Molinari 2: «Vittoria che è una grandissima iniezione di fiducia. Ci deve dare ancora più carica per le prossime partite. Oggi c’erano tante assenze ma il gruppo ha risposto alla grande, sicuramente la pausa di Natale ci permetterà di recuperare diversi giocatori. Con la rosa completa a disposizione possiamo dire benissimo la nostra».