La Pro Patria rimonta la Pergolettese e vince 2 a 1

(Foto Roberta Corradin)

Torna a vincere la Pro Patria nelle mura amiche delle Speroni. A Busto Arsizio l’ultima gara del girone d’andata termina 2 a 1 a favore dei tigrotti, capaci nel secondo tempo di rimontare un’agguerrita Pergolettese dopo essere andati in svantaggio dopo appena 4 minuti.

Finalmente si sbloccano gli attaccanti Parker e Piu, oggi titolari e soprattutto bravi a ripagare la fiducia del mister tra il 50’ e il 62’. L’ariete bianco-blu trasformata con freddezza un rigore (un regalo di Natale del direttore di gara Perri9) guadagnato da Pierozzi nei primi minuti della ripresa, mentre dieci minuti dopo l’ex Empoli glaciale piazza il colpo da biliardo che spiazza l’estremo difensore dei cremaschi Galeotti.

Una vittoria che dà morale e ossigeno alla Pro Patria che sale in classifica a 20 punti a pari punti col Fiorenzuola, nell’ultima posizione purtroppo ancora valida per i playout. Ma oggi è meglio godersi i tre punti conquistati, che ai bustocchi mancavano dal 20 ottobre, prima della sfida di martedì in casa dell’AlbinoLeffe.

AURORA PRO PATRIA 1919 – PERGOLETTESE 2 – 1 (0 – 1)

Marcatori: 5’ p.t. Morello (PER); 7’s.t. rig. Parker (PPA), 17’s.t. Piu (PPA)

AURORA PRO PATRIA 1919 (3-5-2): 1 Caprile; 5 Molinari, 4 Saporetti, 6 Sportelli; 21 Colombo (31’ s.t. 15 Pizzul), 10 Nicco, 8 Brignoli (36’ s.t. 25 Ferri), 3 Galli, 11 Pierozzi; 9 Parker (36’ s.t. 7 Stanzani), 27 Piu (48’s.t. 2 Vaghi).

A disposizione: 12 Mangano, 26 Zeroli. All. Prina.

PERGOLETTESE (3-5-2): 1 Galeotti; 29 Nava (21’ s.t. 19 Vitalucci), 3 Lambrughi, 5 Ferrara; 7 Bariti (15’ s.t. 32 Lepore), 25 Zennaro, 4 Arini, 10 Varas (36’ s.t. 17 Cancello), 14 Villa; 11 Scardina (21’s.t. 18 Guiu Vilanova), 21 Morello.

A disposizione: 22 Soncin, 13 Lucenti, 16 Bresciani, 23 Girelli, 24 Perseu, 26 Verzeni, 27 Moreo, 28 Mercado. All. Lucchini.

ARBITRO: Mario Perri di Roma 1 (Nadir Bertozzi di Cesena e Marco Sicurello di Seregno. Quarto Ufficiale Gianluca Martino di Firenze).

Angoli: 5-3.

Recupero: 0′ p.t. – 4′ s.t.

Ammoniti: Colombo (PPA), Nicco (PPA), Stanzani (PPA); Villa (PER), Varas (PER), Lambrughi (PER).

Note: Giornata soleggiata ma fredda. Terreno di gioco in ottime condizioni.